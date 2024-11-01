edición general
Taiwán detectó un drone militar chino sobrevolando sus islas por primera vez (ING)

Taiwán detectó un vehículo aéreo no tripulado del Ejército Popular de Liberación que ingresaba a su espacio aéreo cerca de Dongsha (las Islas Pratas), y China dijo que realizó un ejercicio de drones "justificado y legal" en la isla. Tras advertencias por radio, el dron se retiró. Además, Taiwán reportó 26 aviones y 9 buques chinos operando alrededor de la isla. China afirmó que el vuelo fue un ejercicio rutinario y “legal”. También dijo haber vigilado el paso de dos buques estadounidenses por el estrecho de Taiwán.

Supercinexin #2 Supercinexin
No veo ninguna noticia si todo se ha hecho conforme a la legalidad vigente. Apuesto a que, de hecho, ésto en la Provincia China de Taiwán ni siquiera ha sido noticia.
