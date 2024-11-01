Tailandia invade Camboya con tanques y vehículos blindados [ en ]

La Faytuks Network publicó imágenes de vehículos blindados M113 ACAV del ejército tailandés cruzando la frontera. La invasión también fue confirmada por el Ministerio de Defensa Nacional de Camboya. Además, se difundió un video que muestra tanques M48A5PI cruzando la frontera. El Ministerio de Defensa tailandés afirmó que esta acción fue una respuesta a una supuesta provocación por parte del ejército camboyano. Previamente, el 8 de diciembre, Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya.
( 1 ) Kambu (कम्बु) es el nombre de un príncipe legendario hindú, Kambu Svayambhuva, que se dice desposó a la princesa naga Mera y fundó el pueblo khmer (en español jemer).
( 2 ) ja es un sufijo sánscrito que indica “descendiente de”.
( 3 ) deśa significa “tierra, país”.
Así, Kambu-ja-deśa > Kambujadeśa > Kambuja > Kâmpŭchéa (pronunciación aproximada kampuŷa).
La forma española Camboya llega a través del francés Cambodge, mientras que Kampuchea refleja la pronunciación local y fue reivindicada políticamente en los años 1970-80.
- Estados Unidos: Fue testigo y respaldó el acuerdo de paz firmado el 26 de octubre de 2025 entre Tailandia y Camboya, lo que implica un respaldo diplomático directo al gobierno tailandés en el proceso de desescalada
- Malasia: El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, también fue testigo del acuerdo, lo que indica una posición favorable a Tailandia en este conflicto
- Unión Europea: Tiene una asociación estratégica con Tailandia desde 2022, con programas de… » ver todo el comentario
Con Camboya también tiene buenas relaciones y de hecho China está haciendo fuertes inversiones. Seguramente los chinos habrán pegado el toque a los camboyanos para que se dejen de leches y paren. Porque no creo que quieran perder la inversión.
Calculo una guerra corta si es que se llega a poder tildar de guerra ese conflicto. Hay que tener en cuenta que Tailandia es un país de 80 millones de habitantes bien desarrollado mientras que Camboya apenas supera los 17 millones y tiene muchas carencias.
