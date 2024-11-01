Tailandia invade Camboya con tanques y vehículos blindados [ en ]

La Faytuks Network publicó imágenes de vehículos blindados M113 ACAV del ejército tailandés cruzando la frontera. La invasión también fue confirmada por el Ministerio de Defensa Nacional de Camboya. Además, se difundió un video que muestra tanques M48A5PI cruzando la frontera. El Ministerio de Defensa tailandés afirmó que esta acción fue una respuesta a una supuesta provocación por parte del ejército camboyano. Previamente, el 8 de diciembre, Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya.