El SUV eléctrico desde 13.000 euros y hasta 610 kilómetros de autonomía de Toyota ya es un éxito en China

Los japoneses han lanzado el SUV eléctrico que todo el mundo quiere, pero que los europeos no podemos comprar. El bZ3X se convierte en el coche más popular de Toyota en China. El bZ3X se ha impuesto a otros atractivos modelos de marcas extranjeras como el Volkswagen ID.3, el BMW i3 o el Nissan N7. Lamentablemente, Toyota no exportará su exitoso SUV eléctrico a otros mercados. Los costes del viaje, así como los gastos derivados de la homologación elevarían considerablemente el precio de venta.

#1 Pitchford
He corregido un poco el título de la noticia, porque del cuerpo de la misma se deduce que el modelo de 13.375 euros será el de 430 km de autonomía, no el de 610 km, que tendrá que ser algo más costoso.
Kasterot #2 Kasterot
Aquí pagaríamos el triple.
Por qué un coche por 13000 euros aquí... Difícil. Jodido. Muy chungo conseguir. Se pondrián de uñas los productores europeos
