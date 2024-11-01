El SUV eléctrico desde 13.000 euros y hasta 610 kilómetros de autonomía de Toyota ya es un éxito en China

Los japoneses han lanzado el SUV eléctrico que todo el mundo quiere, pero que los europeos no podemos comprar. El bZ3X se convierte en el coche más popular de Toyota en China. El bZ3X se ha impuesto a otros atractivos modelos de marcas extranjeras como el Volkswagen ID.3, el BMW i3 o el Nissan N7. Lamentablemente, Toyota no exportará su exitoso SUV eléctrico a otros mercados. Los costes del viaje, así como los gastos derivados de la homologación elevarían considerablemente el precio de venta.