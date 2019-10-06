Sutilezas del franquismo de las que se habla poco

En realidad, los grandes planes de desarrollo del franquismo fueron un fracaso a medio plazo, pero sí atendemos al corpus teórico con el que se presentaron, sí que encontramos un mensaje sexy que es lo que les ronda por la cabeza a los chavales de ultraderecha de hoy. Eso no quiere decir que no hubiera crecimiento, lo hubo por el plan de Estabilización, que por cierto surgió de la cabeza de un catalán que hizo la Guerra Civil junto a Companys, don Juan Sardà, que regresó de su exilio para diseñar las medidas que sí que lograron que España se co