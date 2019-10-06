Sutilezas del franquismo de las que se habla poco

En realidad, los grandes planes de desarrollo del franquismo fueron un fracaso a medio plazo, pero sí atendemos al corpus teórico con el que se presentaron, sí que encontramos un mensaje sexy que es lo que les ronda por la cabeza a los chavales de ultraderecha de hoy. Eso no quiere decir que no hubiera crecimiento, lo hubo por el plan de Estabilización, que por cierto surgió de la cabeza de un catalán que hizo la Guerra Civil junto a Companys, don Juan Sardà, que regresó de su exilio para diseñar las medidas que sí que lograron que España se co
| etiquetas: franquismo
www.elconfidencial.com/economia/2019-10-06/joan-sarda-hombre-salvo-esp
"Está considerado como el principal inspirador del Plan Nacional de Estabilización Económica, promovido en 1959 por el gobierno de Francisco Franco. En 1960 fue el director de las delegaciones que tenían en España, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional."
es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sardá_Dexeus
El resto ya lo sabemos: desequilibrios territoriales y despoblación, para enriquecer a los que ya lo tenían todo.
Pero qué dice este de que Juan Sardá se exilió, si en 1943 estaba trabajando en la política monetaria nacional y en plan de estabilización es de finales de los 50... Más bien parece querer inventarse esto para reducir aún más el crédito del plan de estabilización como fruto del franquismo.