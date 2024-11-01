Suspenden en Albania a jugadora brasileña de voleibol por dudas sobre su identidad de género

La voleibolista brasileña Nayara Ferreira fue suspendida de manera preventiva por la Federación Albanesa de Voleibol (FSHV) tras abrirse una investigación sobre su identidad de género. Ferreira, integrante del club Dinamo, denunció que la medida es “discriminatoria” y “sin fundamento”.
| etiquetas: actualidad , política
#2 Según dicen en todos lados la tipa es cisgénero, es decir, mujer por biología y por identidad. Por tanto, la han suspendido porque les parece masculina. ¿Por qué "ole sus huevos"?, ¿por discriminarla a ojo?