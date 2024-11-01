edición general
Suscriptocracia, un mundo saturado de suscripciones – Tecnología Obsoleta

Hace mucho que no comento un libro en TecOb. Es hora de cambiar eso con una breve nota sobre un libro muy especial. Me choqué con él casi sin querer, cuando estaba repasando un post de Incognitosis, el blog de Javier Pastor, que es el autor de la obra en cuestión: Suscriptocracia (Cómo las suscripciones lo han conquistado todo). El libro se lee de una sentada, como si de un maratón de series de Netflix se tratara.O bien te lo puedes tomar con calma, en dosis pequeñas, caso a caso. Es lo mismo, porque deja buen sabor. Da igual que se trate de un

pepel
Yo estoy suscrito a "no quiero suscripciones".
Gry
Si te dejas llevar te dejas el sueldo y encima ni siquiera tienes tiempo para usarlos todos. :-P
Ultron
Pagar de por vida, para que nunca nada sea tuyo. Hace años que vamos con esta tendencia.

Cuando me toque (espero que dentro de muchos años) cambiar de coche, será lo primero que mire, que no tenga absolutamente ninguna funcionalidad por suscripción.

Respecto al entretenimiento, mientras la mula siga funcionando, que me esperen sentados Netflix, Spotify y demás.
parladoiro
#1 lo normal es que te suscribas a un servicio de transporte, no comprar un coche.
Lo de las suscripciones por modelo mientras cuela a compradores particulares van a seguir, pero realmente es para que eso funcione en un coche para un servicio con múltiples conductores.
