edición general
10 meneos
24 clics
El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su "presunción de inocencia", pero no su honor

El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su "presunción de inocencia", pero no su honor

En cuanto a la responsabilidad civil reclamada por González Amador, por la que pedía una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, al ser objeto de las manifestaciones de diversos responsables políticos y medios periodísticos achacándole públicamente ser un defraudador fiscal, un delincuente confeso y expresiones similares, la resolución del tribunal afirma que la pareja de la presidenta madrileña no es "un estricto ciudadano anónimo, sino un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar".

| etiquetas: tribunal supremo , gonzález amador , indemnización , perjuicios morales
7 3 0 K 138 Tribunales
10 comentarios
7 3 0 K 138 Tribunales
Comentarios destacados:    
Asimismov #3 Asimismov *
¿Honor? ¿Qué honor tiene:
Alberto Quirón?
Alberto González?
Alberto defraudador?
Alberto el mascarillas?
Alberto "el novio"?
Alberto Maserati diesel?
Alberto hipotecado por un ático?
Alberto inquilino de su propio piso?
Alberto el hipotético suicida?
¿Qué Alberto y qué honor?
4 K 70
Delay #5 Delay
#3 Y "El Pelucas"  media
2 K 45
Joe_Dalton #6 Joe_Dalton
#3 te ha faltado el ‘Alberto que se irá de rositas’ (espero que no)
1 K 18
#8 ElFascismoMata
#3 Exactamente, para que se lesionara su honor, primero tendría que tenerlo, y con todo lo que sabemos, está claro que ni lo tiene ni lo ha tenido en su vida.
1 K 19
#4 Suleiman
Pues según la lideresa es un ciudadano anónimo, en que quedamos?
2 K 32
#10 ElFascismoMata
#4 Sería un ciudadano anónimo antes de que su novia usara su posición como presidenta de la CAM para defenderle, desde entonces se le conoce como "el novio de la muerte" entre otros pseudónimos, por eso de que el gobierno de su novia condenó a morir en las residencias a más de 7000 ancianos.
0 K 7
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Por algo es el Presidente Consorte de la CAM.

Marqués de Quirón.
1 K 19
Spirito #7 Spirito *
Ese tipejo, como Ayuso, carecen de honor.

Tienen la patria del dinero, nada más.

Porque si tuvieran un poco de ética y mínimo sentido de la Justicia, todas estas noticias de corrupción en directo y en diferido no existirían.

Lo lamentable es que haya anormales trabajadores, fanáticos que pasan de fanátismo religioso a fanátismo político, curiosamente, votando a gentuza de PP y VOX.

Lo segundo lamentable es que no existe Justicia en España, sino más corrupción.

Lo tercero y terrible, es que esa gentuza nos lleva al descalabro social, incluidos ellos.

No se dedican a gobernar, sino a robar de lo público, es decir, de los trabajadores más humildes.
1 K 14
#1 To_lo_loco *
Que cucos los del Supremo…
0 K 7
#9 cKr1
Una piedra tiene más honor que esta alimaña
0 K 7

menéame