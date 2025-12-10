El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su "presunción de inocencia", pero no su honor

En cuanto a la responsabilidad civil reclamada por González Amador, por la que pedía una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, al ser objeto de las manifestaciones de diversos responsables políticos y medios periodísticos achacándole públicamente ser un defraudador fiscal, un delincuente confeso y expresiones similares, la resolución del tribunal afirma que la pareja de la presidenta madrileña no es "un estricto ciudadano anónimo, sino un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar".
| etiquetas: tribunal supremo , gonzález amador , indemnización , perjuicios morales
Alberto Quirón?
Alberto González?
Alberto defraudador?
Alberto el mascarillas?
Alberto "el novio"?
Alberto Maserati diesel?
Alberto hipotecado por un ático?
Alberto inquilino de su propio piso?
Alberto el hipotético suicida?
¿Qué Alberto y qué honor?
Marqués de Quirón.
Tienen la patria del dinero, nada más.
Porque si tuvieran un poco de ética y mínimo sentido de la Justicia, todas estas noticias de corrupción en directo y en diferido no existirían.
Lo lamentable es que haya anormales trabajadores, fanáticos que pasan de fanátismo religioso a fanátismo político, curiosamente, votando a gentuza de PP y VOX.
Lo segundo lamentable es que no existe Justicia en España, sino más corrupción.
Lo tercero y terrible, es que esa gentuza nos lleva al descalabro social, incluidos ellos.
No se dedican a gobernar, sino a robar de lo público, es decir, de los trabajadores más humildes.