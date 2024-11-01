El Supremo salva a la banca y limita la anulación de las hipotecas IRPH si se indicó donde encontrar la información

Llega la sentencia más esperada del Tribunal Supremo (TS) sobre las hipotecas IRPH. El alto tribunal salva a la banca y limita la nulidad de estos préstamos hipotecarios.

Las sentencias, de este 11 de noviembre, quita a las entidades la obligación de haber aportado a los clientes información necesaria sobre el índice si, al menos, le indicó dónde encontrar toda esta documentación sobre la evolución y modo de funcionamiento del mismo.