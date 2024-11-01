edición general
El Supremo salva a la banca y limita la anulación de las hipotecas IRPH si se indicó donde encontrar la información

Llega la sentencia más esperada del Tribunal Supremo (TS) sobre las hipotecas IRPH. El alto tribunal salva a la banca y limita la nulidad de estos préstamos hipotecarios.
Las sentencias, de este 11 de noviembre, quita a las entidades la obligación de haber aportado a los clientes información necesaria sobre el índice si, al menos, le indicó dónde encontrar toda esta documentación sobre la evolución y modo de funcionamiento del mismo.

cocolisto #1 cocolisto
El Supremo ladrón de derechos y defensor de banqueros.
Apotropeo #3 Apotropeo
Supongo que si me para la policía pidiéndome la documentación, y les indico , muy amablemente, que la pueden buscar en mis huevos morenos, caso de que me multen o apalicen, el tribunal estará de mi parte por haber indicado donde podían buscar.
:troll:
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Para eso está el Supremo en España, para salvar a los compañeros pagadores.
pitercio #4 pitercio
¡Festival de conferencias, seminarios y cursos patrocinados para todos!
#5 Abril_2025
Pues me jode que ganen los bancos, pero creo que tiene mucho sentido.

Por tanto, exime a los bancos de entregar esta información a los consumidores si les indica donde encontrarla, como puede ser en el BOE, ya que ahí se publica la evolución y funcionamiento del IRPH de forma periódica. Solo si no se hizo referencia expresa a donde encontrar esta información, podría anularse la cláusula.

Si vas a firmar un documento que te va a hacer pagar dinero durante toda una vida, joder, no…   » ver todo el comentario
Robus #6 Robus *
#5 No estoy de acuerdo, el común de los mortales no sabe como manejarse en esas webs que, además, están clarisimas y encuentras enseguida lo que estás buscando.

A mi me pasa algo similar en el trabajo con algunas herramientas complejas, te dicen: "mira la documentación" y te envian a una web con 5000 páginas distintas muy bien indexadas pero que no explican nada útil en el 90% de sus páginas, y tienes que perder demasiado tiempo mirando para encontrar la página que te interesa,…   » ver todo el comentario
