El Supremo salva a la banca y limita la anulación de las hipotecas IRPH si se indicó donde encontrar la información

Llega la sentencia más esperada del Tribunal Supremo (TS) sobre las hipotecas IRPH. El alto tribunal salva a la banca y limita la nulidad de estos préstamos hipotecarios.
Las sentencias, de este 11 de noviembre, quita a las entidades la obligación de haber aportado a los clientes información necesaria sobre el índice si, al menos, le indicó dónde encontrar toda esta documentación sobre la evolución y modo de funcionamiento del mismo.
| etiquetas: supremo , salva , banca , limitación , anulación , hipotecas , irph
Por tanto, exime a los bancos de entregar esta información a los consumidores si les indica donde encontrarla, como puede ser en el BOE, ya que ahí se publica la evolución y funcionamiento del IRPH de forma periódica. Solo si no se hizo referencia expresa a donde encontrar esta información, podría anularse la cláusula.
Si vas a firmar un documento que te va a hacer pagar dinero durante toda una vida, joder, no… » ver todo el comentario
A mi me pasa algo similar en el trabajo con algunas herramientas complejas, te dicen: "mira la documentación" y te envian a una web con 5000 páginas distintas muy bien indexadas pero que no explican nada útil en el 90% de sus páginas, y tienes que perder demasiado tiempo mirando para encontrar la página que te interesa,… » ver todo el comentario