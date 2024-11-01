edición general
17 meneos
18 clics
El Supremo no ve delito de odio en que Alvise Pérez achacase la muerte de Álvaro Prieto a "un grupo de gitanos" sin ninguna prueba

El Supremo no ve delito de odio en que Alvise Pérez achacase la muerte de Álvaro Prieto a "un grupo de gitanos" sin ninguna prueba

La Sala archiva el caso: reconoce que esa "incriminación" se basó sólo en "sus propios prejuicios personales" pero entiende que no hay pruebas de que "pretendiera extender el rechazo a la etnia gitana"

| etiquetas: alvise , tribunal supremo , álvaro prieto , gitanos
11 6 0 K 112 Ardilléame
9 comentarios
11 6 0 K 112 Ardilléame
Supercinexin #1 Supercinexin
#Fachapass

Ahora sé vasco y abertzale y di que "a ese lo mataron un grupo de Guardias Civiles". Verás qué rápido te calzan toda la pena posible por Delito de Odio porque tu opinión pone en tela de juicio al Cuerpo y da a entender que TODOS los guardiaciviles son blablabla...

Putos jueces.
11 K 150
#5 EISev *
#1 eso pasa aquí con frecuencia (insultos a políticos, a guardias civiles, a policías, generalizando con frecuencia) y ha habido que recuerde solo un caso de denuncia que haya seguido adelante .

El de un concejal del PP de un pueblo que se llevó la SIM del ayuntamiento y se conectó a internet en el extranjero generando una factura muy alta por el roaming. Denunció a Menéame porque le llamaron hijo de puta y la página no borró los comentarios. Fueron a juicio pero nadie acabó en la cárcel
0 K 12
millanin #2 millanin
¿La justicia tiene menos posibilidades de condenarte contra más de derechas seas o es prejuicio personal mío?
4 K 68
#8 mcfgdbbn3 *
#Indubio_pitorreo
Espero que al menos sirva para achacar a ardillistas cualquier acto de maltrato animal, zoofilia y todo eso sin que te digan nada. :roll:

#2: Toma sentencias del supremo al azar, por ejemplo, un determinado número que se emitieran desde una fecha al azar, y ponte a clasificarlas según ideología del acusado y resultado de la sentencia. Sería en plan "si eres de izquierdas la probabilidad de que te condenen es del X%, si eres de derechas del Y%, si tienes muchos ingresos…   » ver todo el comentario
0 K 12
#9 mcfgdbbn3
#8: Por supuesto, habrá quién diga "ah, eso es que la izquierda delinque más", pero si se analiza la sentencia se puede ver si el juicio fue justo o un indubio pitorreo como este.
0 K 12
#4 alkalin
Que distopía de país mas bonita nos queda con esta judicatura.

Ha ganado el bulo otra vez.
3 K 48
toshiro #7 toshiro
Una pregunta: ¿Alvise no es gitano?
1 K 27
iñakiss #3 iñakiss
Cómo va a pretender el rechazo a la etnia gitana si el mismo es un gitano, apayao, pero gitano no hay que verle la cara a él y al patriarca de mi barrio…
0 K 10
#6 Cincocuatrotres
Jode cuántas veces habrá metido el Zancajo Sánchez, acordarse de Paiporta cuando decía que era la extrema derecha o de cuando decía que había que pedir perdón al fiscal general, o de la amnistía o de Puigdemon o de...
0 K 8

menéame