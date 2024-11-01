El Supremo no ve delito de odio en que Alvise Pérez achacase la muerte de Álvaro Prieto a "un grupo de gitanos" sin ninguna prueba

La Sala archiva el caso: reconoce que esa "incriminación" se basó sólo en "sus propios prejuicios personales" pero entiende que no hay pruebas de que "pretendiera extender el rechazo a la etnia gitana"
| etiquetas: alvise , tribunal supremo , álvaro prieto , gitanos
Ahora sé vasco y abertzale y di que "a ese lo mataron un grupo de Guardias Civiles". Verás qué rápido te calzan toda la pena posible por Delito de Odio porque tu opinión pone en tela de juicio al Cuerpo y da a entender que TODOS los guardiaciviles son blablabla...
Putos jueces.
El de un concejal del PP de un pueblo que se llevó la SIM del ayuntamiento y se conectó a internet en el extranjero generando una factura muy alta por el roaming. Denunció a Menéame porque le llamaron hijo de puta y la página no borró los comentarios. Fueron a juicio pero nadie acabó en la cárcel
Espero que al menos sirva para achacar a ardillistas cualquier acto de maltrato animal, zoofilia y todo eso sin que te digan nada.
#2: Toma sentencias del supremo al azar, por ejemplo, un determinado número que se emitieran desde una fecha al azar, y ponte a clasificarlas según ideología del acusado y resultado de la sentencia. Sería en plan "si eres de izquierdas la probabilidad de que te condenen es del X%, si eres de derechas del Y%, si tienes muchos ingresos… » ver todo el comentario
Ha ganado el bulo otra vez.