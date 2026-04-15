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El Supremo no aprecia delito en la denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la exconcejala de Móstoles que denunció acoso sexual

El Supremo no aprecia delito en la denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la exconcejala de Móstoles que denunció acoso sexual

La Sala Segunda considera que la denuncia "carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo"

| etiquetas: tribunal supremo , ayuso , móstoles , acoso sexual
7 1 0 K 119 Tribunales
7 comentarios
7 1 0 K 119 Tribunales
Cehona #2 Cehona
Madre mía la Justicia sin caretas.
4 K 46
strike5000 #5 strike5000 *
"El auto de archivo del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena destaca que “la Sala hace suyo el criterio del fiscal del Tribunal Supremo, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo”. "

Es decir, que el fiscal dice que los hechos…   » ver todo el comentario
2 K 33
#7 z1018 *
#5 es decir, que AHORA sí se le hace caso al Fiscal pero en el caso del Fiscal General del Estado NO, ¿y que la Fiscalía tiene el mismo criterio lo publicas como un argumento a favor del tribunal?.
Es para fliparlo cuando es el mismo delito de revelación de secretos.
0 K 7
A.more #3 A.more
No como cuando le llevan un recorte de prensa a la rata despeinada. Justicia lo llaman
3 K 31
vicus. #4 vicus.
Igualito que lo del exfiscal General. Pero es Ayuso "La Quirinesa" y a Quirón no se toca.
3 K 30
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Seguro que fue o el fiscal general o la Begoña.
1 K 23

menéame