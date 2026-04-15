·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8537
clics
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
7302
clics
Filtran video vito quiles descompuesto ante jueza "rubén sánchez llora emocionado "va palante"
9106
clics
Cuatro obreros quisieron acabar la jornada en las obras del nuevo circuito F1 de Madrid con una vuelta rápida en furgoneta
5680
clics
Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"
4887
clics
"Pedoflix presenta...": Irán se ríe de Donald Trump con un meme viral de 'Piratas del Caribe'
más votadas
483
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
504
Abby Martin fue a Israel. Es peor de lo que crees [ENG]
523
Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas
468
El Constitucional examina el desprecio del Supremo a la palabra de seis periodistas en la condena al fiscal general
656
Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
18
clics
El Supremo no aprecia delito en la denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la exconcejala de Móstoles que denunció acoso sexual
La Sala Segunda considera que la denuncia "carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo"
|
etiquetas
:
tribunal supremo
,
ayuso
,
móstoles
,
acoso sexual
7
1
0
K
119
Tribunales
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
119
Tribunales
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Cehona
Madre mía la Justicia sin caretas.
4
K
46
#5
strike5000
*
"El auto de archivo del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena destaca que “
la Sala hace suyo el criterio del fiscal del Tribunal Supremo,
que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo”. "
Es decir, que
el fiscal
dice que los hechos…
» ver todo el comentario
2
K
33
#7
z1018
*
#5
es decir, que AHORA sí se le hace caso al Fiscal pero en el caso del Fiscal General del Estado NO,
¿y que la Fiscalía tiene el mismo criterio lo publicas como un argumento a favor del tribunal?
.
Es para fliparlo cuando es el mismo delito de revelación de secretos.
0
K
7
#1
Meneador_Compulsivo
Lawfare
1
K
31
#3
A.more
No como cuando le llevan un recorte de prensa a la rata despeinada. Justicia lo llaman
3
K
31
#4
vicus.
Igualito que lo del exfiscal General. Pero es Ayuso "La Quirinesa" y a Quirón no se toca.
3
K
30
#6
XtrMnIO
Seguro que fue o el fiscal general o la Begoña.
1
K
23
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es decir, que el fiscal dice que los hechos… » ver todo el comentario
Es para fliparlo cuando es el mismo delito de revelación de secretos.