El Supremo gira una factura de 80.000 euros a Álvaro García Ortiz por los gastos de abogado del novio de Ayuso

El exfiscal general del Estado recurre esta cantidad que asume íntegramente los 65.000 euros por la liquidación de gastos que elevó el letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, a los que suma el IVA
Lo que han hecho con este hombre se estudiará algún día en las facultades de derecho "rigurosas", no en ese estercolero de chiringuitos privados regados abundantemente por un capitalismo de amiguetes) como el ejemplo más significativo de un sistema judicial absolutamente corrompido en sus mas altas instancias y de una parcialidad inenarrable e incompatible con un estado de derecho… » ver todo el comentario
O el envio de datos confidenciales a un correo personal.
#4 realmente la publicación de la nota de prensa estuvo fuera de lo juzgado, y fue en todo momento la filtración.
Para ser justo, el tio con gonorrea trató previamente de echar mierda al médico que le trató esparciendo bulos, y el superior trató de mantener a la ibtegridad profesional de su empleado.
Si Ortiz hubiera esperado 1 día, no habría pasado nada
Es todo tan escandaloso...