El Supremo gira una factura de 80.000 euros a Álvaro García Ortiz por los gastos de abogado del novio de Ayuso

El exfiscal general del Estado recurre esta cantidad que asume íntegramente los 65.000 euros por la liquidación de gastos que elevó el letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, a los que suma el IVA

| etiquetas: ayuso , novio , supremo , garcia ortiz , 80000 euros
6 comentarios
Desideratum
De momento, ser una persona digna le ha costado a este hombre su cargo y, por ahora, unos 100.000 euros.

Lo que han hecho con este hombre se estudiará algún día en las facultades de derecho "rigurosas", no en ese estercolero de chiringuitos privados regados abundantemente por un capitalismo de amiguetes) como el ejemplo más significativo de un sistema judicial absolutamente corrompido en sus mas altas instancias y de una parcialidad inenarrable e incompatible con un estado de derecho…   » ver todo el comentario
Juanjolo
#2 ese señor es un lameculos y es el propio gobierno el que le ha hecho el lío. Si tu médico pública en redes sociales que tienes gonorrea es delito. Por mucho que ya se sepa.
celyo
#2 no se yo, si el borrado de pruebas del móvil, es caso de estudio.
O el envio de datos confidenciales a un correo personal.

#4 realmente la publicación de la nota de prensa estuvo fuera de lo juzgado, y fue en todo momento la filtración.
Para ser justo, el tio con gonorrea trató previamente de echar mierda al médico que le trató esparciendo bulos, y el superior trató de mantener a la ibtegridad profesional de su empleado.
Si Ortiz hubiera esperado 1 día, no habría pasado nada
AlienRoja
#2 Ole y ole :hug:
jonolulu
Ahora la tasación la tendrá que hacer el Colegio de Abogados de Madrid que ha participado en la causa como acusación y además contrató a los jueces para dar charlas.

Es todo tan escandaloso...
pepel
Están bien pagados los abogados de Ayuso. Como el dinero no es suyo,...
