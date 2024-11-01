El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo García por la trama de las mascarillas y acuerda mantenerles en prisión

El juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado abrir juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto comisionista Víctor de Aldama, por la presunta corruptela en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En la resolución, de 17 folios, el magistrado acuerda mantener a Ábalos y García en prisión provisional, mientras Aldama permanecerá obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado y seguirá teniendo prohibido salir del país.