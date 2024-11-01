edición general
El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo García por la trama de las mascarillas y acuerda mantenerles en prisión

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo García por la trama de las mascarillas y acuerda mantenerles en prisión

El juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado abrir juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto comisionista Víctor de Aldama, por la presunta corruptela en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En la resolución, de 17 folios, el magistrado acuerda mantener a Ábalos y García en prisión provisional, mientras Aldama permanecerá obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado y seguirá teniendo prohibido salir del país.

pedrario #1 pedrario
Previsiblemente caerá otra sentencia condenatoria de los jueces fachas al entorno del PSOE en pocos meses.

El siguiente CIS de Tezanos pondrá ya a Sánchez por encima del 50% de votos.
4 K 55
#5 Borgiano
¿Queda alguno todavía por detener de la banda del Peugeot?
2 K 26
anarion321 #6 anarion321
#5 queda Uno creo.
0 K 7
Garbns #2 Garbns
Me conozco a uno que está poniendo las barbas a remojar.. aunque tenga angel han caído torres más altas...
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
que le pidan a los reyes magos una soga, porque cuando vayan a volver la luz del sol...
0 K 7
#7 VFR
Falta Armengol por las mascarillas, aunque ella no las usaba cuando salía de copas durante el confinamiento
0 K 7

