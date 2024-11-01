El Supremo cierra la puerta a que el novio de Ayuso pueda usar la condena del fiscal general para anular su causa por fraude

El Tribunal Supremo responde en su sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la queja de la defensa de la pareja de Ayuso con respecto a que se ha visto mermada su posibilidad de defensa cuando se siente en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. “Los jueces serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido”, argumentan, en referencia al correo del abogado del empresario en el que confesaba dos delitos fiscales.