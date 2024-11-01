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El Supremo analiza este miércoles varias peticiones de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Supremo analiza este miércoles varias peticiones de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo celebrará este miércoles una vista para estudiar diferentes solicitudes de paralizar de forma cautelar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha convocado --como recurrentes y para que expongan sus argumentos contra la regularización-- a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

| etiquetas: el supremo , regularización extraordinaria , migrantes , suspender
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8 comentarios
5 0 0 K 73 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
La Liga de la Estulticia

Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid
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rogerius #2 rogerius *
#1 Gentuza pidiendo cautelarísmas. ¿Qué gentuza financia a esta gentuza?
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Cehona #3 Cehona
#2 En las anteriores regularizaciones del Partido popular, ningún juez puso alguna pega.
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rogerius #4 rogerius
#3 Vamos a ver cómo aplican ahora el doble rasero. ¿Qué inventarán en esta ocasión? :-|
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eltxoa #8 eltxoa
pues lo normal, católicos tomando medidas para que no se llene esto de evangeliocos
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#5 fremen11
Pero, pero, si el enano bigotudo ha dado su bendición

www.meneame.net/story/aznar-cada-vez-somos-menos-nacionales-alguien-te
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Cometeunzullo #7 Cometeunzullo
Los peticionarios son los más católicos apostólicos romanos de este país.
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ChingPangZe #6 ChingPangZe
Menudo fenomeno el de los nombres grandilocuentes. La verdad es que se echa de menos una asociacion de estas que venga de cara en plan Asociacion de Franquistas y Fascistas.
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menéame