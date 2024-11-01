El Supremo analiza este miércoles varias peticiones de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo celebrará este miércoles una vista para estudiar diferentes solicitudes de paralizar de forma cautelar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha convocado --como recurrentes y para que expongan sus argumentos contra la regularización-- a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.