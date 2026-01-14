Supremacía espacial: EE.UU. se reafirma en su compromiso de construir un reactor nuclear en la Luna

La NASA lleva varios años desarrollando un reactor nuclear para abastecer de energía a una o varias bases lunares previstas, que la agencia aeroespacial pretende construir en el marco de su programa Artemis. En diciembre del año pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar la construcción de dicha base a más tardar en 2030 y disponer para entonces de un reactor nuclear para los lanzamientos a la Luna.
| etiquetas: eeuu , reafirma , construir , reactor , nuclear , luna
Está mu bonico decir que vamos a hacer no sé qué, otra cosa es hacerlo de verdad.
...Y así te van lavando el cerebro y cuando te das cuenta te dedicas a tirar piedras y pararlas con la cabeza.
La estrategia de Pekín está transformando el equilibrio de poder más allá de la Tierra. Con seis puertos espaciales activos, estaciones en órbita y misiones lunares en marcha, China vive todas las eras espaciales al mismo tiempo.
muyinteresante.okdiario.com/actualidad/china-supera-eeuu-carrera-espac