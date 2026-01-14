edición general
Supremacía espacial: EE.UU. se reafirma en su compromiso de construir un reactor nuclear en la Luna

La NASA lleva varios años desarrollando un reactor nuclear para abastecer de energía a una o varias bases lunares previstas, que la agencia aeroespacial pretende construir en el marco de su programa Artemis. En diciembre del año pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar la construcción de dicha base a más tardar en 2030 y disponer para entonces de un reactor nuclear para los lanzamientos a la Luna.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Este martes, la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE ) anunciaron el martes la firma de un memorando de entendimiento en el que reafirman su compromiso de cumplir este ambicioso plazo. Un reactor de 100 kilovatios en el polo sur de la Luna es el objetivo.
Alegremensajero #2 Alegremensajero
No hemos aprendido nada de lo que nos enseñó la película de la máquina del tiempo...  media
sotillo #3 sotillo
#2 Tranquilo que estando Trump no creo que lleguen muy lejos
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Esa serie ya la he visto!
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Pero si no para de recortar presupuesto a la NASA, ¿qué pretende el bulto naranja?
Está mu bonico decir que vamos a hacer no sé qué, otra cosa es hacerlo de verdad.
pitercio #6 pitercio
#5 lo subcontrata con Musk.
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#6 Ya, pero eso hay que pagarlo también.
pitercio #10 pitercio *
#9 pero darle dinero a un millonario no es comonista :troll:
cocolisto #7 cocolisto
"Supremacía espacial"que si fueran otros serían "China Rusia amenazan con poner un reactor nuclear".
...Y así te van lavando el cerebro y cuando te das cuenta te dedicas a tirar piedras y pararlas con la cabeza.
#8 Horkid
De supremacía nada: China planea una base lunar con reactor nuclear para 2035 y ya tiene fecha para enviar humanos: podría adelantarse a EE.UU. y cambiar la historia de la exploración espacial
La estrategia de Pekín está transformando el equilibrio de poder más allá de la Tierra. Con seis puertos espaciales activos, estaciones en órbita y misiones lunares en marcha, China vive todas las eras espaciales al mismo tiempo.
muyinteresante.okdiario.com/actualidad/china-supera-eeuu-carrera-espac
