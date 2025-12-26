Superratas tolerantes a rodenticidas

Para combatir las plagas de rodeadores, tanto en un entorno rural, como urbano, se usan los llamados rodenticidas, entre los que destacan los anticoagulantes. Estos productos provocan hemorragias internas que son mortales en los roedores. La primera generación de rodenticidas se desarrolló en las décadas de los 1940 y 1950, como la warfarina, la difenacina y la clorofacinona. Ya se observó la aparición de roedores tolerantes, en especial a la warfarina, en las décadas de los 1960 y 1970.