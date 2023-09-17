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Un supermercado pide por error 38.000 plátanos en lugar 380 kilos

Un supermercado pide por error 38.000 plátanos en lugar 380 kilos

Un portavoz del supermercado asegura que la intención de la cadena era ordenar tan solo 380 kilos de fruta.

| etiquetas: supermercado , plátanos , error
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5 comentarios
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Veelicus #1 Veelicus
Cuenta la leyenda que algo parecido paso en Bilbao hace muchas decadas con el Bacalao y ahora cuando el Athletic mete gol en una radio muy popular cantan: "bakalao, bakalao, bakalao, bakalao, balakao..."

True Story.

www.deia.eus/contando-historias/2023/09/17/fabula-protagonizada-simon-
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
A ver, el que hizo el pedido se equivoco...pero el que lo recibio y dio el visto bueno aun sabiendo que no eran cifras habituales se ha coronado tambien.

No sera la 1ª ni la 2ª vez que un proveedor me llama para preguntarme si algun pedido esta bien con las cantidades que se piden (unas veces si, las menos esta mal).
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pitercio #5 pitercio
Final feliz.
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#2 Toponotomalasuerte
En el que los contó nadie piensa?
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Aokromes #3 Aokromes
#2 bueno, es TESCO, estan acostumbrados a grades volumenes.
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menéame