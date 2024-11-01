edición general
13 meneos
19 clics

Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"

"La única prioridad del Gobierno es que los rentistas no pierdan dinero", denuncia Irene Montero, que llama a que "ardan las calles", mientras Sumar critica haberse enterado "por los medios" del decreto.

| etiquetas: sumar , podemos , psoe , gobierno , decreto , alquiler
11 2 3 K 98 actualidad
10 comentarios
11 2 3 K 98 actualidad
rogerius #7 rogerius
#0 GoTo #6
0 K 18
Catapulta #1 Catapulta
Y con razón. A nadie le puede parecer ni normal regalar dinero a los tenedores de vivienda. Es que es literalmente a todos ya que el que no suba el precio del alquiler por qué no lo iba a hacer igual le regalan dinero. De todas las medidas para evitar subir el precio del alquiler, regalar dinero público para frenar un año la subida es casi que la peor.

Y si en vez de eso, les ofrecen que si suben el precio del alquiler les cobran el doble de IRPF???? Eso sí que lo apoyo.
3 K 30
cocolisto #2 cocolisto
Es que es una vergüenza sin más paliativos el puto decreto.Un gobierno progresista favoreciendo a las clases rentistas.Otra de las barbaridades que no vimos venir.O sí,viendo la cantidad de patrimonio inmobiliario de sus señorías y las implicaciones con el sector especulativo.
0 K 20
#10 chavi
#8 Yo miraria la zona y el salario en la zona. Y al alquiler que suba de lo razonable lo gravaba con un 100%.
0 K 12
#5 gershwin
Es mejor seguir dando ayudas al alquiler para que esos mismos rentistas suban ese importe.
0 K 11
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Exacto, porque cuando pegue la hostia la burbuja inmobiliaria, también habrá que pagar a los rentistas con dinero de todos.

La solución es crujir a impuestos la compra a partir de la tercera vivienda, tanto a particulares como a empresas, y rebajar el IVA e ITP a la primera vivienda.
0 K 11
#8 sorecer
#4 Yo a los rentistas miraría la zona y el contrato. Si estas por debajo del 80% del valor de la zona, no pagas impuestos. Y por ahí para arriba en tramos. Pongamos que estas al 100% pues un 10%, si estas al 130% un 25 y de ahí para arriba. Esto de privatizar los beneficios y socilizar las deudas kaka. Si socializamos es todo.
0 K 10
Inutil #3 Inutil
Ya lo apoyará el PP
0 K 9
#9 chavi
#3 Si sale adelante con la aprobación del PP es una linea roja

En ese caso, adiós. Es mi opinión
0 K 12

menéame