Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"

"La única prioridad del Gobierno es que los rentistas no pierdan dinero", denuncia Irene Montero, que llama a que "ardan las calles", mientras Sumar critica haberse enterado "por los medios" del decreto.
Y si en vez de eso, les ofrecen que si suben el precio del alquiler les cobran el doble de IRPF???? Eso sí que lo apoyo.
La solución es crujir a impuestos la compra a partir de la tercera vivienda, tanto a particulares como a empresas, y rebajar el IVA e ITP a la primera vivienda.
En ese caso, adiós. Es mi opinión