Sumar no ve “avances significativos” en la reunión con el PSOE y acusa al partido de Sánchez de “bunkerizarse”

Lejos de reducirse, la tensión dentro de la coalición va en aumento. La reunión de este viernes entre PSOE y Sumar para dar una salida a la crisis interna no ha acercado las posiciones, y más bien parece haberlas alejado, al menos eso se deduce de las primeras impresiones trasladas por distintas fuentes. El PSOE quiere transmitir que las cosas han ido bien, pero los mensajes de Sumar son muy claros en sentido contrario y el propio comunicado de los socialistas no da cuenta de ningún acuerdo o siquiera un horizonte político de solución.