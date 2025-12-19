edición general
Sumar no ve “avances significativos” en la reunión con el PSOE y acusa al partido de Sánchez de “bunkerizarse”

Lejos de reducirse, la tensión dentro de la coalición va en aumento. La reunión de este viernes entre PSOE y Sumar para dar una salida a la crisis interna no ha acercado las posiciones, y más bien parece haberlas alejado, al menos eso se deduce de las primeras impresiones trasladas por distintas fuentes. El PSOE quiere transmitir que las cosas han ido bien, pero los mensajes de Sumar son muy claros en sentido contrario y el propio comunicado de los socialistas no da cuenta de ningún acuerdo o siquiera un horizonte político de solución.

Pues que exijan elecciones. Que sentido tiene quejarse de cara a la galería para no hacer nada?
#2 No quieren perder sus sillones.
#2 El sentido es que si Sumar quiere desarrollar sus políticas tiene más posibilidades de hacerlo desde el gobierno que desde la oposición.
#4 aquí se caen todas las caretas, Todas!!!!
El psoe es más una mafia que un partido. Ya se empieza a sospechar que hasta zapatero es un cabecilla, ya se sospechaba de abalos, veremos a ver.

Sumar, es un partido cuyo único sentido y dedicación es mantener el sillón y esa es su única y verdadera bandera roja, es por lo único que no pasan.

Podemos es un chiste mal contado. Sus políticas de izquierdas se basan en crear un conflicto entre hombres y mujeres, reivindicar derechos en el extranjero,…   » ver todo el comentario
#9 y PP y VOX compartidos democráticos y de estado xD
#2 que no hacen nada dice. Yolanda ya ha, dicho que está enfadada y como esto siga así, bueno, el enfado va a ser tremendo!!!
#6 De hecho ha amenazado que como no le hagan caso, no se vuelve a enfadar más en acto de protesta{roll}

En fin. En toda negociación tiene que haber principio de incertidumbre para que te hagan caso. Esto es, debe existir la incertidumbre de si rompes o no. El psoe sabe que Sumar no va a romper y se descojona.
Creo que la única solución a esto debe ser la dimisión de Sa chez y la investidura de otro candidato en el psoe que termine la legislatura y cuanto más tiempo pase, va a ser peor para todos los partidos en el gobierno. Pero de eso tienen que darse cuenta, primero en el propio psoe.
Veremos que pasa en Extremadura y sobre todo, despues
#2 Desmarcarse un poco del PSOE, que siempre ha sido el problema de Sumar. Apoyar una moción de censura no pueden, porque llegaría un gobierno de PP y Vox y les podrían culpar a ellos. Así por lo menos dejan claro que no van a muerte con el PSOE aunque no les quede otra que seguir con ellos.
#7 Podrían exigirle una cuestión de confianza o salirse del gobierno. No solo existen las dos alternativas que enumeras.
#14 Ninguna de las dos tiene sentido desde su posición. Proponer una cuestión de confianza para después tener que votar sí y que decidan otros partidos es una mierda de jugada, y salirse del gobierno es dejar que el PSOE gobierne en solitario. Ya lo hizo Podemos y no les sirvió para ganar votos.
toma tu plastilina y haz una figurita mientras los demas hablamos de cosas de mayores, es lo que le dicen en el consejo de ministros
Sumar es un convidado de piedra que lo único que tiene compresión es dejar de respirar.
Que me quedo sin comer
Si los partidos del gobierno fuesen un matrimonio, el PSOE estaría para como poco, dormir en el calabozo. Que dinámica más tóxica y ninguneante.
Dicen que si no cambian van a apretar los puños y llorar muy fuerte,
Solo se reunen para hacer teatro, y el problema de la vivienda sigue agravándose, porque tanto monta monta tanto lo señor@s diputad@s cuando sus inquilinos le pagan la renta a principio de mes.... si se reunen para mantenerse en su poltrona y que el status quo que perjudica a los jovenes no cambie jamás pues ellos no van a ser tan tontos que lo hagan los de podemos, se dicen al oido mientras sueltan una carcajada.
