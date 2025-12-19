Sumar no ve “avances significativos” en la reunión con el PSOE y acusa al partido de Sánchez de “bunkerizarse”

Lejos de reducirse, la tensión dentro de la coalición va en aumento. La reunión de este viernes entre PSOE y Sumar para dar una salida a la crisis interna no ha acercado las posiciones, y más bien parece haberlas alejado, al menos eso se deduce de las primeras impresiones trasladas por distintas fuentes. El PSOE quiere transmitir que las cosas han ido bien, pero los mensajes de Sumar son muy claros en sentido contrario y el propio comunicado de los socialistas no da cuenta de ningún acuerdo o siquiera un horizonte político de solución.
El psoe es más una mafia que un partido. Ya se empieza a sospechar que hasta zapatero es un cabecilla, ya se sospechaba de abalos, veremos a ver.
Sumar, es un partido cuyo único sentido y dedicación es mantener el sillón y esa es su única y verdadera bandera roja, es por lo único que no pasan.
Podemos es un chiste mal contado. Sus políticas de izquierdas se basan en crear un conflicto entre hombres y mujeres, reivindicar derechos en el extranjero,… » ver todo el comentario
En fin. En toda negociación tiene que haber principio de incertidumbre para que te hagan caso. Esto es, debe existir la incertidumbre de si rompes o no. El psoe sabe que Sumar no va a romper y se descojona.
Creo que la única solución a esto debe ser la dimisión de Sa chez y la investidura de otro candidato en el psoe que termine la legislatura y cuanto más tiempo pase, va a ser peor para todos los partidos en el gobierno. Pero de eso tienen que darse cuenta, primero en el propio psoe.
Veremos que pasa en Extremadura y sobre todo, despues