22
meneos
29
clics
Sumar impulsa una ley para proteger el derecho al aborto ante quienes acosan en las clínicas abortistas
La formación que lidera Yolanda Díaz exige una protección penal suficiente frente a conductas disuasorias, culpabilizadoras o intimidatorias
|
etiquetas:
:
aborto
,
elección
,
acoso
,
laicismo
16
6
0
K
177
laicismo
9 comentarios
16
6
0
K
177
laicismo
#1
Esteban_Rosador
Hace unos días empezaron una nueva campaña de acoso los ultracatólicos
www.meneame.net/m/laicismo/denuncian-convocatoria-rezos-clinicas-abort
3
K
57
#3
laruladelnorte
*
Si nadie les niega a ellos su derecho a no abortar,tienen ese derecho,entonces ¿por qué quieren impedir que otros puedan ejercerlo? por cierto,los zombis de la cruz dan mucho miedito,no me extraña que las mujeres que acuden a las clínicas se sientan amedrentadas.
2
K
41
#6
javierchiclana
*
Esto se arregla muy sencillamente, pudiendo interrumpir el embarazo en cualquier hospital público... los que tengan problemas morales para cumplir la ley y los derechos de la ciudadanía NO pueden ser funcionarios.
Quizás, mientras sigan atosigando, también, habría que ir a la puerta de las catedrales a decirles lo que pensamos de su dios y su religión de mierder.
2
K
38
#7
Ludovicio
#6
Seguro que ahí si actúa la ley y te acusan de delito de odio.
0
K
12
#8
lamonjamellada
#7
hasta que empiece a haber médicos que decidan no tratar a políticos, sus familias o simplemente a personas de otra raza porque su dios les dice que no debe tratar con esas castas. Por ejemplo. Ya verás qué rápido se aplican leyes.
Si fuera médico de la pública diría que soy amish y que ya lo siento, pero que ni luz eléctrica puedo usar...
1
K
20
#5
Battlestar
¿No hay ya una ley que prohíbe las manifestaciones delante de las clínicas de aborto?
0
K
13
#4
yoma
Va a ser cosa de ir a las puertas de las iglesias para acosar a los que quieran entrar a adorar a un muñeco de madera
0
K
11
#2
Rixx
No le da por ir a Gaza a esta panda de meapilas.
0
K
7
#9
Tecar
Sería interesante saber que pasaría si alguien hiciera algo similar a la puerta de las iglesias increpando de forma pacífica y tendenciosa con carteles subliminales a los asistentes a los cultos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
