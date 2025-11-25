Suiza necesita 85.000 trabajadores extranjeros: sueldos de 3.500 a 6.500 euros y este es el talento que más se busca

Suiza es conocido por tener un coste de vida alto, pero también lo son sus salarios. Es por ello que hay quienes deciden emigrar hacia allí para intentar encontrar un empleo que les haga alcanzar los atractivos sueldos que ofrecen, así como la estabilidad que se les presupone. Y esto se acrecienta más en los últimos tiempos, puesto que parece que este país se prepara para recibir talento extranjero de cara a paliar la escasez de mano de obra cualificada que están experimentando desde 2020, tal y como informan desde la web Marie France.