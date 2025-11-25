Suiza necesita 85.000 trabajadores extranjeros: sueldos de 3.500 a 6.500 euros y este es el talento que más se busca

Suiza es conocido por tener un coste de vida alto, pero también lo son sus salarios. Es por ello que hay quienes deciden emigrar hacia allí para intentar encontrar un empleo que les haga alcanzar los atractivos sueldos que ofrecen, así como la estabilidad que se les presupone. Y esto se acrecienta más en los últimos tiempos, puesto que parece que este país se prepara para recibir talento extranjero de cara a paliar la escasez de mano de obra cualificada que están experimentando desde 2020, tal y como informan desde la web Marie France.
No hay mínimo nacional, pero por cantones el mínimo anda en 19 CHF la hora, es decir unos 3.000 al mes con lo que esos sueldos no son una maravilla para ser Suiza. Vamos, que no buscan talento, buscan currantes para los trabajos que no quieren los suizos.
Sueldo medio anual: ~104.378 €
Sueldo medio mensual: ~8.698 €
Esos sueldos parecen muy bajitos
que barbaridad de sueldos!!!
Es tan representativo de la realidad como el precio medio de venta de un coche nuevo, que también son 30.000€. ¿El coche más vendido? El Dacia Sandero.
Es que hay que sabe manejar los términos medio, mediana y moda y no quedarse con uno. El sueldo medio va muy bien si eres una empresa y tienes que calcular tus gastos, pero para un trabajador te interesa más la moda y la mediana.
