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El sueldo que necesitas para alquilar un piso en marzo de 2026 en las principales ciudades de España

El sueldo que necesitas para alquilar un piso en marzo de 2026 en las principales ciudades de España

Alquilar un piso en España sigue encareciéndose y cada vez exige ingresos más altos para poder asumir la renta mensual sin ahogarse. En marzo de 2026, el salario necesario para vivir de alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona vuelve a poner sobre la mesa el gran problema de acceso a la vivienda. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el sueldo que necesitas ganar realmente para alquilar un piso en España en 2026? Con los precios del alquiler en máximos en muchas ciudades, cada vez más personas descubren que tener trabajo no siempre

| etiquetas: sueldo , necesario , alquilar , piso , marzo 2026 , principales , ciudades
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10 comentarios
6 2 0 K 126 Vivienda
#6 encurtido
Aquí aparece una de las grandes paradojas del mercado inmobiliario actual en España. Mientras el alquiler medio ya supera los 1.100 euros mensuales, la cuota hipotecaria media ronda los 796 euros al mes. Es decir, sobre el papel comprar una vivienda suele ser más barato que alquilarla.

No es ninguna paradoja, como poco se aporta un 20% ahorrado del precio de compra y en muchos casos es mayor (nosotros pagamos casi la mitad).
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pitercio #7 pitercio
Necesitas dos.
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#3 gotxi85
Por el título esperaba ver algún mapa interactivo o al menos una tabla por localidades y sólo te habla de Madrid, Barcelona y de que no dediques mas del 30-40% de tu sueldo.

Basura de artículo.
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Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
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#2 Borgiano
El cobete
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#8 endy *
Edit
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#4 endy *
"Para comprar vivienda en España se necesitan unos 70.000 euros de media entre entrada, impuestos y gastos"

Pero los impuestos no los bajan no de casualidad porque sino algunos no podrían vivir tan bien
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#5 Galton
#4 ¡Empresaurio detectado! o Autónomo en su defecto...
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#9 endy *
#5 pues será el que ha escrito el artículo xD
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Falk #10 Falk
#4 lo lógico sería quitar o reducir el IVA para la primera vivienda y deflactar el IRPF.
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menéame