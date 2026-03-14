El sueldo que necesitas para alquilar un piso en marzo de 2026 en las principales ciudades de España

Alquilar un piso en España sigue encareciéndose y cada vez exige ingresos más altos para poder asumir la renta mensual sin ahogarse. En marzo de 2026, el salario necesario para vivir de alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona vuelve a poner sobre la mesa el gran problema de acceso a la vivienda. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el sueldo que necesitas ganar realmente para alquilar un piso en España en 2026? Con los precios del alquiler en máximos en muchas ciudades, cada vez más personas descubren que tener trabajo no siempre