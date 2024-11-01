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Suecia vuelve al lápiz y papel: por qué uno de los países más tecnológicos de Europa está reduciendo la educación digital
El gobierno de Suecia defiende un renovado enfoque en los libros, el papel y los bolígrafos físicos en las aulas, con el objetivo de revertir la caída de los niveles de alfabetización.
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lápiz
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suecia
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tecnología
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educación
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infantil
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Educación
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Educación
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relacionadas
#7
tul
#5
es culpa de la corrupción que han traído las empresas privadas y los politicos a la educacion
5
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57
#1
Kantinero
La tecnología nos embrutece, va a acabar con la especie, huye de guguel, huye de la IA
Fdo uno que vive de la tecnología
1
K
24
#6
Magog
#1
si los que precisamente vivimos de la tecnología, no somos capaces de ver lo malo que tambien lleva, malo.
Es como yo, que vivo de Microsoft (al punto de "ah! si, es verdad, tengo esa certifición") y soy un defensor a ultranza del software libre.
Cuando busqué colegio para mis hijas uno de los puntos de inflexión era el tema del uso de lo digital, es increíble que dentro de la publica exista tanta diferencia entre centros
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10
#8
josde
#1
Y come gracias a ella.
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#2
Shuquel
Igual lo que no funciona es el sistema educativo en sí.
1
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#3
Dav3n
*
#2
Lo que no funciona es el sistema socioeconómico y, por tanto, tampoco funciona el sistema educativo que promueve.
No es algo aislado sino parte de la decadencia en la que estamos afincados.
6
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#4
Shuquel
#3
Correcto
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K
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#5
Chinchorro
#2
Si antes de las pantallas funcionaba y ahora no la culpa es de... el sistema educativo que promueve las pantallas.
¿Es así el razonamiento? Pregunta seria.
1
K
21
#9
troglodoto
para reducir gasto energetico?
0
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9
#10
manc0ntr0
No me parece mal.
Es similar a lo que nos decían de pequeños en clase: primero aprende a sumar y restar y luego aprende a usar la calculadora.
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8
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Fdo uno que vive de la tecnología
Es como yo, que vivo de Microsoft (al punto de "ah! si, es verdad, tengo esa certifición") y soy un defensor a ultranza del software libre.
Cuando busqué colegio para mis hijas uno de los puntos de inflexión era el tema del uso de lo digital, es increíble que dentro de la publica exista tanta diferencia entre centros
No es algo aislado sino parte de la decadencia en la que estamos afincados.
¿Es así el razonamiento? Pregunta seria.
Es similar a lo que nos decían de pequeños en clase: primero aprende a sumar y restar y luego aprende a usar la calculadora.