Suecia envía soldados a Groenlandia en mitad de las amenazas de Trump para controlarla

Suecia mueve ficha en el tablero internacional. El país europeo ha anunciado que este miércoles llegarán oficiales del Ejército sueco a la isla mientras aumentan las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, para anexionarse el territorio, bajo el control de Dinamarca. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson ha anunciado que hoy mismo llegarán a Groenlandia oficiales a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.

#1 Grahml
Faltan Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y todos los países que apoyen mínimamente Dinamarca ante la invasión esperpéntica que el monstruo está protagonizando.

Joer si se muriera hoy Trump. Ojalá.
5
BastardWolf #2 BastardWolf *
#1 yo intuyo que aunque se muriera la cosa no se paraba ahi, recogeria el testigo de sus locuras alguno de sus mas allegados o familiares y seguirian con sus planes. Estan ya muy venidos arriba
0
#4 Grahml
#2 Lo que sea, pero que se muera cuánto antes.

Luego ya se vería si los republicanos consiguen a otro como ese.
0
BastardWolf #6 BastardWolf *
#4 yo me los imagino haciendo creer al mundo que Trump sigue vivo mediante videos generado por IA para sus apariciones por tv y unas "ruedas de prensa" ficticias (total, ahora hasta los periodistas que van a esas ruedas de prensa son exclusivamente seleccionados segun la afinidad al presi). Se morira pero no nos enteraremos y seguiran adelante con sus locuras expansionistas.

Pero si, que se muera y por una vez deseo que existan dios y el infierno para que vaya alli a quemarse eternamente
0
#8 SantanaS
#4 la importancia que tuvo un centímetro...
0
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Vergüenza les debería dar, Suecia envía soldados mientras el resto se hacen los suecos. ¬¬
0
Asimismov #3 Asimismov
España solo tiene una unidad de alta montaña, pero Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia si tienen capacidades allí.
2
#7 luckyy
No sé a qué esperan todos los países europeos en mandar militares a Groenlandia y hacer guiños a china. Esto sí es una amenaza, no lo de Rusia que ni puede ni se lo plantea
2

