Suecia envía soldados a Groenlandia en mitad de las amenazas de Trump para controlarla

Suecia mueve ficha en el tablero internacional. El país europeo ha anunciado que este miércoles llegarán oficiales del Ejército sueco a la isla mientras aumentan las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, para anexionarse el territorio, bajo el control de Dinamarca. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson ha anunciado que hoy mismo llegarán a Groenlandia oficiales a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.