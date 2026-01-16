edición general
6 meneos
41 clics
Una sucesión de potentes tormentas de nieve colapsa zonas de la península rusa de Kamchatka

Una sucesión de potentes tormentas de nieve colapsa zonas de la península rusa de Kamchatka

Dos hombres han muerto por la caída de tejados, y el Kremlin ha habilitado camiones de transporte de presos para garantizar la movilidad

| etiquetas: rusia , kamchatka , tormentas
6 0 0 K 62 actualidad
1 comentarios
6 0 0 K 62 actualidad
Destrozo #1 Destrozo
Filomena ashamed
0 K 10

menéame