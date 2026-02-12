edición general
Las subidas del 100% del alquiler en València: "Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600"

La Generalitat se niega a limitar los alquileres en las zonas tensionadas tal y como establece la Ley de Vivienda 12/2023 y la PAH exige al Gobierno central que intervenga ante un problema que ya afecta a las clases medias/altas.

Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Cuando un país distorsiona los precios de otro país en un sector, se llama competencia desleal y el estado protege a sus empresas.

Cuando los guiris suben los precios entonces el estado no protege a sus ciudadanos, pone por delante al rentista que no crea riqueza sino que la extrae, y al guiri que o hace turismo o trabaja en remoto, es decir no crea riqueza aquí

Y no hablemos de que Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, las mas turísticas el PIB per capita cae por toda esta actividad parasitaria  media
6 K 62
JuanCarVen #7 JuanCarVen *
#1 Cuando no tengan funcionarios básicos, médicos, profesores y FCSE se preguntarán cómo les ha pasado esto. Los MIR huyen de Baleares, Madri y en menor medida de Valencia y Cataluña, Málaga va por el mismo camino.
2 K 40
#10 j-light
#7 Al Estado eso no le importa, a ver si nos vamos dando cuenta.

#1 El Estado gana con todo esto.

En conclusión, España vive un gentrificación a escala colosal. España no es para los españoles. De hecho, los españoles no hacemos falta en España. Podemos irnos todos y puede venir el que quiera, da igual.
1 K 30
Andreham #6 Andreham
Es que naturalmente al casero le ha subido un 100% la comunidad, los impuestos y las tasas del ayuntamiento, por eso no tiene más remedio el pobrecito que repercutirselo al inquilino.

Sobretodo uno en riesgo de inclusión y que puede darle problemas con la inseguridad jurídica que hay, ya que el pobre es sólo un simple funcionario y a esos... Pufff, cualquier día te dejan sin pagar 5 años y te sacan hasta el cobre de las paredes.
#2 txillo
txillo #2 txillo
Espero que la PAH no esté hablando de "clases medias/altas", porque eso no existe.
1 K 23
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Afecta a los que se creen que son clase media/alta. Cuanto daño ha hecho y hace la mentalidad de fingir que se es otra cosa "Fake It till you make It". Acabas apoyando a los leopardos comecaras mientras se comen tú cara. Por tirar de tópicos, nuestra tradición de hidalgos sería la versión castiza.
0 K 11
Barney_77 #3 Barney_77
El problema es que no puedes limitar la compra a comunitarios, que al final sonos que tienen más facilidades para vivir aquí y pueden permitirse una compra de casa con los ahorros que tengan y la pensión que les quede. ¿Como haces eso sin ir contra las leyes europeas?
0 K 20
#11 Icelandpeople
#3 El Estado es el que tiene que construir. Viviendas siempre propiedad del Estado, para alquiler a trabajadores como el del artículo. Siempre fuera del mercado.

El gasto de la construcción quedaría recuperado en 10 años.

Pero no lo van a hacer y esto va a acabar muy mal.
0 K 20
Febrero2034 #5 Febrero2034
Traes gente a mansalva, no construyes ¿consecuencia? suben los pisos.
Pero sigamos haciendo como que las matematicas no sirven.
0 K 9
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#5 La gente no viene obligada, viene buscando una vida mejor. El malvado del Perro Sánchez no tiene nada que ver. La iniciativa privada construye pisos para quien los puede pagar no para quien los necesita, el libre mercado no ayuda a solucionar el problema. Las AAPP no se pueden endeudar, por lo tanto construyen poco.
0 K 11
Febrero2034 #9 Febrero2034
#8 La gente viene, y tu puedes decirle q no entren, en cambio se deja entar a todo el mundo sin mesura. Y claro las promotoras construyen para quien pueda pagarlos, y las VPO no se construyen pq el precio puesto por las administraciones no cubren los propios costes de la construcción.

Por no hablar de los tiempos en dar las licencias, q son eternos, y eso afecta a los costes.
0 K 9
Blackat #12 Blackat
Que retorno de la inversion , tendrian los ayuntamientos, por cada euro invertido en hacer viviendas de alquiler asequible a 10 años ?

Ya os lo digo : Bastante

Y es mas : Ese dinero serviria para rebajar el nivel de impuestos que tendriamos que pagar los ciudadanos.



Esa es la manera de bajar los impuestos que deberia tener la administracion y no los chanchullos del PP y su vivienda de obra publica de 400.000 euros para sus colegas.
0 K 7

