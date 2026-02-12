Las subidas del 100% del alquiler en València: "Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600"

La Generalitat se niega a limitar los alquileres en las zonas tensionadas tal y como establece la Ley de Vivienda 12/2023 y la PAH exige al Gobierno central que intervenga ante un problema que ya afecta a las clases medias/altas.
Cuando los guiris suben los precios entonces el estado no protege a sus ciudadanos, pone por delante al rentista que no crea riqueza sino que la extrae, y al guiri que o hace turismo o trabaja en remoto, es decir no crea riqueza aquí
Y no hablemos de que Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, las mas turísticas el PIB per capita cae por toda esta actividad parasitaria
#1 El Estado gana con todo esto.
En conclusión, España vive un gentrificación a escala colosal. España no es para los españoles. De hecho, los españoles no hacemos falta en España. Podemos irnos todos y puede venir el que quiera, da igual.
Sobretodo uno en riesgo de inclusión y que puede darle problemas con la inseguridad jurídica que hay, ya que el pobre es sólo un simple funcionario y a esos... Pufff, cualquier día te dejan sin pagar 5 años y te sacan hasta el cobre de las paredes.
El gasto de la construcción quedaría recuperado en 10 años.
Pero no lo van a hacer y esto va a acabar muy mal.
Pero sigamos haciendo como que las matematicas no sirven.
Por no hablar de los tiempos en dar las licencias, q son eternos, y eso afecta a los costes.
Ya os lo digo : Bastante
Y es mas : Ese dinero serviria para rebajar el nivel de impuestos que tendriamos que pagar los ciudadanos.
Esa es la manera de bajar los impuestos que deberia tener la administracion y no los chanchullos del PP y su vivienda de obra publica de 400.000 euros para sus colegas.