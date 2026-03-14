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La subida del precio de los carburantes hace mella en la economía española: ¿Qué sectores han pedido ayuda ante esta escalada?

La subida del precio de los carburantes hace mella en la economía española: ¿Qué sectores han pedido ayuda ante esta escalada? El transporte, la agricultura y la siderurgia son algunos de los sectores más afectados por el aumento del precio del crudo

| etiquetas: guerra , combustibles , repercusiones
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7 comentarios
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lameiro #6 lameiro
#4 Los los agricultores y hosteleros están radicalmente en contra de "las paguitas" así que no creo que acepten ninguna ayuda de "El Sanchismo"
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JuanCarVen #3 JuanCarVen
Cuando la especulación me beneficia, alquiler de vivienda,que el Estado ni se acerque. Cuando me afecta, precio combustible, que venga rápido a ayudarme. Pelín egoísta ese tipo de mentalidad.
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The_Ignorator #1 The_Ignorator
Los caseros
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 La hostelería, esos son siempre los primeros. xD
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The_Ignorator #4 The_Ignorator
#2 Eso por descontado y me creeré lo de los agricultores y hosteleros.
Pero yo voy diciendo lo de los caseros porque al paso que vamos parece broma pero no.
Lo mismo les dan ayudas al transporte para que vayan a revisar los pisos si no los suben, o algo así
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Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#2 con la gracia adicional de que desde el minuto 1 probablemente ya subieron los precios por siaca...
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asola33 #5 asola33 *
Hoy estaba mirando el precio de la gasolina en una APP, una gasolinera en concreto, y, en cinco minutos ha cambiado unos 15 céntimos. En otra gasolinera no ha cambiado.
Era una low cost pero ahora se parece a las premium.
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menéame