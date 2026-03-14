La subida del precio de los carburantes hace mella en la economía española: ¿Qué sectores han pedido ayuda ante esta escalada? El transporte, la agricultura y la siderurgia son algunos de los sectores más afectados por el aumento del precio del crudo
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Pero yo voy diciendo lo de los caseros porque al paso que vamos parece broma pero no.
Lo mismo les dan ayudas al transporte para que vayan a revisar los pisos si no los suben, o algo así
Era una low cost pero ahora se parece a las premium.