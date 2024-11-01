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Street Fighter | Tráiler Oficial

Street Fighter | Tráiler Oficial  

Ambientada en 1993, los street fighters Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), antiguos amigos ahora distanciados, se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo World Warrior Tournament (Torneo Mundial de Guerreros), un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que les obligará a enfrentarse entre ellos, y a sus demonios del pasado. Y si no lo hacen… ¡GAME OVER!

| etiquetas: street fighter
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5 comentarios
10 3 1 K 35 ocio
#1 marcotolo
este era un buen proyecto para hacerlo con actores artificiales,
y que fuera mas fiel la caracterizacion,
en lugar que actores reales representen a personajes digitales
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abnog #2 abnog
Tiene pinta de que va a ser mala.


No me la pierdo. :-D
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 Ni con tu VPN.
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#5 MAJASTRABU
#2 Yo he pasado de "vaya mierda hecha con IA" a "a, coño, que va en serio" para acabar en "ahora quiero ver esta mierda "

Pirateada el día 1.
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Solinvictus #3 Solinvictus
Vega no va vestido de torero
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menéame