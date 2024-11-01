Street Fighter | Tráiler Oficial  

Ambientada en 1993, los street fighters Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), antiguos amigos ahora distanciados, se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo World Warrior Tournament (Torneo Mundial de Guerreros), un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que les obligará a enfrentarse entre ellos, y a sus demonios del pasado. Y si no lo hacen… ¡GAME OVER!