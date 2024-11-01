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Por qué Stephen Hawking dijo: "Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados"
El científico destacó hace más de una década un hecho lógico: la evolución biológica es lenta, mientras que la evolución tecnológica es rápida
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#2
sorrillo
Con el covid19 la tecnología para sus vacunas estuvo en un cajón durante 40 años, no nos atrevimos a usarlas hasta que el covid19 puso en riesgo toda nuestra sociedad.
Tenemos la tecnología para evolucionarnos pero no nos atrevemos a usarla, consideramos que es demasiado peligroso hacerlo.
Tenemos que llegar a una crisis existencial para que nos atrevamos a modificarnos, para evolucionarnos, de forma deliberada.
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#1
Spirito
*
Sí, así es.
De hecho, somos un mero puente para que la conciencia y la inteligencia evolucione por el Universo.
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#3
thekeeper
El no era objetivo, era un vendido
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#4
R2dC
Por que los ciclos entre versiones son mucho más lentos que los de una máquina.
Es básicamente la aproximación que con los perros y las verduras. Anualmente puedes tener una nueva versión potenciando las características que más te interesen. Pero claro, eso a nivel de humanos está muy mal visto
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Tenemos la tecnología para evolucionarnos pero no nos atrevemos a usarla, consideramos que es demasiado peligroso hacerlo.
Tenemos que llegar a una crisis existencial para que nos atrevamos a modificarnos, para evolucionarnos, de forma deliberada.
De hecho, somos un mero puente para que la conciencia y la inteligencia evolucione por el Universo.
Es básicamente la aproximación que con los perros y las verduras. Anualmente puedes tener una nueva versión potenciando las características que más te interesen. Pero claro, eso a nivel de humanos está muy mal visto