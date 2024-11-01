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Por qué Stephen Hawking dijo: "Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados"

Por qué Stephen Hawking dijo: "Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados"

El científico destacó hace más de una década un hecho lógico: la evolución biológica es lenta, mientras que la evolución tecnológica es rápida

| etiquetas: stephen , hawking , dijo , humanos , seres , limitados , lenta , evolución
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4 comentarios
3 1 0 K 46 tecnología
sorrillo #2 sorrillo
Con el covid19 la tecnología para sus vacunas estuvo en un cajón durante 40 años, no nos atrevimos a usarlas hasta que el covid19 puso en riesgo toda nuestra sociedad.

Tenemos la tecnología para evolucionarnos pero no nos atrevemos a usarla, consideramos que es demasiado peligroso hacerlo.

Tenemos que llegar a una crisis existencial para que nos atrevamos a modificarnos, para evolucionarnos, de forma deliberada.
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Spirito #1 Spirito *
Sí, así es.

De hecho, somos un mero puente para que la conciencia y la inteligencia evolucione por el Universo.
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#3 thekeeper
El no era objetivo, era un vendido :troll:
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#4 R2dC
Por que los ciclos entre versiones son mucho más lentos que los de una máquina.

Es básicamente la aproximación que con los perros y las verduras. Anualmente puedes tener una nueva versión potenciando las características que más te interesen. Pero claro, eso a nivel de humanos está muy mal visto :troll:
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menéame