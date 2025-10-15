edición general
Stellantis invertirá 12.000 millones para crecer en EEUU, la mayor inversión en sus últimos 100 años

Stellantis realizará la mayor inversión de su historia en los últimos 100 años tras anunciar un plan de 13.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) durante los próximos cuatro años para expandirse en el mercado estadounidense. La multinacional que engloba 14 marcas ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Stellantis está presente..

#8 No es de ahora ni es de los coches, recuerdo que hace ya bastante Foxxcon modernizo unas fabricas y acabaron despidiendo a medio millon de chinos.
#5 No se, lo de las cadenas de distribuicion norteamericanas es totalmente alienigena visto desde europa o china. Igual necesitan 5000 nuevos camioneros para mover los tornillos que fabrican insitu entre 4 paises antes de ensamblarlos, no te diria que no.
#7 En relación a lo que dices,a raíz de una noticia poco difundida y preguntada la IA, cuenta ésto:

Empresarios occidentales que han visitado fábricas chinas han regresado con una sensación de asombro y preocupación, describiendo niveles de automatización y eficiencia que consideran "la cosa más humillante" que han visto jamás, especialmente en sectores como la fabricación de vehículos eléctricos.
Estas visitas han revelado plantas casi completamente automatizadas, donde robots…   » ver todo el comentario
Está inversión es real o es como la que dijo Zuckerberg delante de Trump?
Bajada de pantalones,subida de desempleados en la UE.
#1 Si te lees la noticia veras que son modelos especificos estadounidenses que no se fabrican en europa.
La parte de los empleos es propaganda para necios, las modernizaciones de las plantas de fabricacion implican automatizacion, robotizacion y despidos. El pais mas afectado probablemente sea mexico aunque con las cadenas de produccion norteamericanas donde una pieza cruza 3 paises varias veces antes de llegar al almacen, es dificil saberlo.
#3 Llevas parte de razón aunque los empleos no creo que sean falsos.Ya quisieran ese nivel de automatización.
Stellantis cavando más fuerte que Durin
A ver si funciona allí los motores Puretech, xD
#6 Es un caballo de Troya, la marca de Stellantis que más está creciendo es Leapmotor. Montan las fábricas en los EEUU y después les meten coches chinos sin aranceles para hundirles el mercado. :troll:
