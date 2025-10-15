Stellantis invertirá 12.000 millones para crecer en EEUU, la mayor inversión en sus últimos 100 años

Stellantis realizará la mayor inversión de su historia en los últimos 100 años tras anunciar un plan de 13.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) durante los próximos cuatro años para expandirse en el mercado estadounidense. La multinacional que engloba 14 marcas ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Stellantis está presente..
Empresarios occidentales que han visitado fábricas chinas han regresado con una sensación de asombro y preocupación, describiendo niveles de automatización y eficiencia que consideran "la cosa más humillante" que han visto jamás, especialmente en sectores como la fabricación de vehículos eléctricos.
Estas visitas han revelado plantas casi completamente automatizadas, donde robots… » ver todo el comentario
La parte de los empleos es propaganda para necios, las modernizaciones de las plantas de fabricacion implican automatizacion, robotizacion y despidos. El pais mas afectado probablemente sea mexico aunque con las cadenas de produccion norteamericanas donde una pieza cruza 3 paises varias veces antes de llegar al almacen, es dificil saberlo.