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La startup española RenU Fuel propone reutilizar el combustible nuclear ‘gastado’ para generar hidrógeno

La startup española RenU Fuel propone reutilizar el combustible nuclear ‘gastado’ para generar hidrógeno

Ganadora de dos premios del EIT, diseña un sistema de ‘radiólisis’ para ‘romper’ la molécula de agua, aprovechando durante años uranio ya usado, que ahora se queda almacenado, y después podrá ser reciclado y vuelto a utilizar en centrales como algunas que ya hay en Francia.
“Lo que intentamos hacer con el combustible nuclear gastado, que hoy queda almacenado en unos contenedores y ya está, es producir una reacción con agua que genera hidrógeno. Aplicamos unos catalizadores para fomentar esa reacción y se genera el hidrógeno por la radiación que

| etiquetas: renu fuel , radiólisis , hidrógeno , combustible usado
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4 comentarios
3 0 0 K 36 ciencia
LisaPotter #1 LisaPotter
Si Repsol no sabe nada de esto, me temo que caerá en saco roto.
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#2 dagda
Hidrogeno atomico, al lado de residuos nucleares.
El hidrógeno, que tiene la curiosa propiedad de crear fisuras en cualquier material
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jonolulu #4 jonolulu *
#2 Y de explotar. Y si la explosión ya es curiosa imagina añadiendo sustancias radiactivas pulverizadas
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jonolulu #3 jonolulu
No alteramos el combustible. Simplemente, es un proceso en el que lo convertimos en polvo y aplicamos unos catalizadores para fomentar esa reacción y aumentar la producción de hidrógeno. A través de un medio acuoso, o incluso propiamente agua, se genera el hidrógeno por la radiación que emite todavía el combustible”

No alteran el combustible, solo lo pulverizan xD

Precisamente el principal problema de los dos mayores accidentes nucleares fue la formación de hidrógeno, que reventó sendos edificios de contención
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menéame