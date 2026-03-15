La startup española RenU Fuel propone reutilizar el combustible nuclear ‘gastado’ para generar hidrógeno

Ganadora de dos premios del EIT, diseña un sistema de ‘radiólisis’ para ‘romper’ la molécula de agua, aprovechando durante años uranio ya usado, que ahora se queda almacenado, y después podrá ser reciclado y vuelto a utilizar en centrales como algunas que ya hay en Francia.

“Lo que intentamos hacer con el combustible nuclear gastado, que hoy queda almacenado en unos contenedores y ya está, es producir una reacción con agua que genera hidrógeno. Aplicamos unos catalizadores para fomentar esa reacción y se genera el hidrógeno por la radiación que