Starmer suprimirá el acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo

Nuestra generosidad atrae a los migrantes ilegales a través del canal", dijo la ministra del Interior, Shabana Mahmood

#1 Quillotro
Anda, yo pensaba que estas cosas solo existían en España...
#2 ZamoraBigote
Si, seguro que ese es el mayor problema de UK.
tul #5 tul
#2 el mayor problema de uk es que tienen a un sionazi al mando
Gry #4 Gry *
En España a los solicitantes de asilo se les da alojamiento y manutención durante 18 meses ampliables a 24 en situaciones de vulnerabilidad.
help.unhcr.org/spain/acceso-sistema-acogida/

Para optar a más ayudas tienen que resolver positivamente su solicitud o otorgarles algún otro tipo de permiso de residencia.

Si no se les concede nada de eso se les repatriar o si no es posible, por ejemplo si su país de origen se niega a aceptar devoluciones forzosas, quedan como ilegales con una orden de expulsión. En ese caso la ayuda que puedan recibir va a depender de los servicios sociales del ayuntamiento donde residan y de la CCAA.
nemesisreptante #3 nemesisreptante
pero alguien se cree que reino unido tiene acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo?

ChatGpt: reino unido tiene acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo actualmente?

Muy buena pregunta. En el Reino Unido, no es exactamente acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo. Aquí te explico cómo funciona actualmente:
....
No, los solicitantes de asilo en el Reino Unido no tienen un acceso libre a “todas” las ayudas sociales.
Tienen restricciones importantes bajo la condición NRPF.
Pero sí existen ayudas específicas (“asylum support”) para quienes están en situación de destitución mientras esperan su decisión de asilo.



Esta noticia no hay por donde cogerla.
