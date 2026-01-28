El S&P 500 alcanza los 7.000 puntos por primera vez en la historia

El principal índice estadounidense, fundado en 1957, conquista esta cota solo 28 años después de superar los 1.000 puntos. Nuevo hito en Wall Street. El S&P 500 ha alcanzado por primera vez los 7.000 puntos, un nivel inédito que logra en una jornada en la que se prevé que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés y tres gigantes como Microsoft, Meta y Tesla publican sus resultados al cierre de la sesión. En concreto, el indicador ha tocado los 7.002, 28 puntos segundos después de la apertura.