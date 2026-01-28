El S&P 500 alcanza los 7.000 puntos por primera vez en la historia

El principal índice estadounidense, fundado en 1957, conquista esta cota solo 28 años después de superar los 1.000 puntos. Nuevo hito en Wall Street. El S&P 500 ha alcanzado por primera vez los 7.000 puntos, un nivel inédito que logra en una jornada en la que se prevé que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés y tres gigantes como Microsoft, Meta y Tesla publican sus resultados al cierre de la sesión. En concreto, el indicador ha tocado los 7.002, 28 puntos segundos después de la apertura.
| etiquetas: sp500 , 7.000 , puntos
Por ejemplo, los puntos son lo que se ha apreciado en porcentaje desde el 1 de octubre de 1967
1. En las Acciones (Lo más sencillo)
Cuando hablas de empresas individuales (como Apple, Inditex o Tesla), 1 punto equivale a 1 unidad de la moneda en la que cotiza.
La regla: 1 Punto = 1 Dólar (o 1 Euro).
Ejemplo: Si una acción de Apple pasa… » ver todo el comentario
¿De un día para otro ya no hay burbuja con la IA?, si mañana piensan que sí, ¿baja la bolsa y EEUU vuelve a tener problemas para crecer?
Menudo tinglao el que se tienen montado.