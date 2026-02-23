edición general
Sospechas sobre si Trump se hizo pasar por otra persona y llamó a la televisión para criticar la decisión del Supremo contra los aranceles: "Hakeem Jeffries es un tonto"

El pasado viernes, justo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbara la mayoría de aranceles que pretendía imponer Donald Trump, un hombre llamó por teléfono a la televisión CSPAN. Se hacía llamar John Barron y criticaba la decisión de los jueces como "la peor que habían tomado nunca". Ese hombre, con una voz muy similar a la del presidente de Estados Unidos, se hacía llamar John Barron y, como los medios estadounidenses recuerdan, ese era el nombre que el propio Trump empleaba en los años 90 cuando llamaba en persona a la tele

#1 aletmp
no puede ser tan tonto, no?.. si?
themarquesito #3 themarquesito
#1 Trump es muy aficionado a llamar a programas de televisión (especialmente Fox & Friends), y es conocido por haber usado el pseudónimo John Barron.
No obstante, C-SPAN le importa un carajo, y eso permite ciertas dudas sobre la llamada.
aruleno #6 aruleno
#1 yo creo que todavía no hemos visto sus límites. Se esfuerza mucho cada día.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Esto es como cuando en los Simpsons Mr.Burns se disfraza para hacerse pasar por otro.
1 K 20
crob #4 crob
Si es que es una parodia de sí mismo...
Tarod #5 Tarod *
Ya han confirmado que no fue él. Estaba en un evento en ese momento.
Además su ego ya no le permite pasarse por alguien no sea EL mismo.
RanaPaca #7 RanaPaca
#5 vamos, que alguien hizo la llamada haciéndose pasar por un alias de Donald Trump, posiblemente como burla..  media
