Sospechas sobre si Trump se hizo pasar por otra persona y llamó a la televisión para criticar la decisión del Supremo contra los aranceles: "Hakeem Jeffries es un tonto"

El pasado viernes, justo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbara la mayoría de aranceles que pretendía imponer Donald Trump, un hombre llamó por teléfono a la televisión CSPAN. Se hacía llamar John Barron y criticaba la decisión de los jueces como "la peor que habían tomado nunca". Ese hombre, con una voz muy similar a la del presidente de Estados Unidos, se hacía llamar John Barron y, como los medios estadounidenses recuerdan, ese era el nombre que el propio Trump empleaba en los años 90 cuando llamaba en persona a la tele