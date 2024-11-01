SOS: El Montseny se ahoga. Dos décadas de cambio forestal evidencian las deficiencias del modelo de gestión actual (CAT)

El macizo del Montseny es un parque natural y reserva de la biosfera cerca de Barcelona. En un artículo interactivo, se analiza los desafíos que enfrenta por el cambio climático, el uso intensivo turístico, y las deficiencias en la gestión. La masa forestal está descontrolada y muchos árboles mueren por densidad forestal, sequía y calor, lo que es un polvorín perfecto para grandes incendios. Además, tiene un uso intensivo lúdico, debido a su proximidad a Barcelona. Se recomienda diversificar el paisaje con cultivos y fijar población.