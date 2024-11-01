SOS: El Montseny se ahoga. Dos décadas de cambio forestal evidencian las deficiencias del modelo de gestión actual (CAT)

El macizo del Montseny es un parque natural y reserva de la biosfera cerca de Barcelona. En un artículo interactivo, se analiza los desafíos que enfrenta por el cambio climático, el uso intensivo turístico, y las deficiencias en la gestión. La masa forestal está descontrolada y muchos árboles mueren por densidad forestal, sequía y calor, lo que es un polvorín perfecto para grandes incendios. Además, tiene un uso intensivo lúdico, debido a su proximidad a Barcelona. Se recomienda diversificar el paisaje con cultivos y fijar población.
| etiquetas: montseny , bosque , cambio climatico , gestión forestal , parque natural
Amos no me jodas
No es cosa de abrir grandes cultivos, sino que estos actúen de cortafuegos. Y de pasada fijar población. Lo mejor para para un incendio es que haya gente viviendo cerca que de el aviso y si puede lo extinga.
Hay una manía de que el bosque no puede tocarse que es igual de peligrosa que si lo cortamos a lo bestia. No somos una selva tropical o una taiga boreal. Es una zona donde hace dos generaciones había cultivos, no va surgir un bosque maduro en pocos años. Ademas el bosque mediterraneo es propenso al fuego, y lo será mas en el futuro.
La guinda es que es una zona de alto uso lúdico, uno de los parques donde la gente del area metropolitana va a pasar el dia. Lo que añade mucha presión y multiplica el peligro de incendios.