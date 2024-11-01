edición general
SOS: El Montseny se ahoga. Dos décadas de cambio forestal evidencian las deficiencias del modelo de gestión actual (CAT)

El macizo del Montseny es un parque natural y reserva de la biosfera cerca de Barcelona. En un artículo interactivo, se analiza los desafíos que enfrenta por el cambio climático, el uso intensivo turístico, y las deficiencias en la gestión. La masa forestal está descontrolada y muchos árboles mueren por densidad forestal, sequía y calor, lo que es un polvorín perfecto para grandes incendios. Además, tiene un uso intensivo lúdico, debido a su proximidad a Barcelona. Se recomienda diversificar el paisaje con cultivos y fijar población.

Anfiarao
Diversificar el paisaje con cultivos??? Mejor todavía si lo asfaltamos.

Amos no me jodas
Kyoko
#1 Si ves el interactivo lo explica bien. Sobre un paisaje cultivado durante siglos, se ha dejado el bosque a su aire, y el resultado es un bosque continuo que acumula madera seca.
No es cosa de abrir grandes cultivos, sino que estos actúen de cortafuegos. Y de pasada fijar población. Lo mejor para para un incendio es que haya gente viviendo cerca que de el aviso y si puede lo extinga.
Hay una manía de que el bosque no puede tocarse que es igual de peligrosa que si lo cortamos a lo bestia. No somos una selva tropical o una taiga boreal. Es una zona donde hace dos generaciones había cultivos, no va surgir un bosque maduro en pocos años. Ademas el bosque mediterraneo es propenso al fuego, y lo será mas en el futuro.
La guinda es que es una zona de alto uso lúdico, uno de los parques donde la gente del area metropolitana va a pasar el dia. Lo que añade mucha presión y multiplica el peligro de incendios.
Pitchford
#3 No creo que haya por qué hablar de cultivos.. Con abrir franjas cortafuegos adehesadas de 200 metros de anchura cada pocos kilómetros se garantiza que cualquier incendio que no se pueda controlar tendría una extensión muy limitada. Luego, las manchas forestales entre franjas cortafuegos pueden tener la gestión forestal que se considere ecológicamente más conveniente para que evolucione a bosque maduro o en base a otras razones relacionadas con su carácter de parque periurbano.
Kyoko
Si se entiende el catalán, recomiendo este interactivo. El Montseny es un parque natural (30.000 ha con cimas de 1700m) cercano a la zona metropolitana de Barcelona, con un uso intensivo por parte de la población urbanita. La idea de dejar el bosque recuperarse a su aire se ha revelado peligrosa (ver los incendios de este verano). Sobre una zona muy humanizada durante siglos, el bosque que se expande sin control acumula combustible. Lo que juntado con sequías mas frecuentes y mas calor es una bomba de relojería. Hay que cambiar la gestión forestal.
