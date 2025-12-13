Sophie Wilmès, exprimera ministra belga, hace un llamamiento al despertar de Europa: "El verdadero objetivo de Trump es debilitarnos." [Fra]

"Hay que diferenciar entre los Estados Unidos y la presidencia de los Estados Unidos. Creo que las sólidas relaciones entre Europa y los Estados Unidos continúan y deben seguir existiendo. Dicho esto, está claro que hoy en día se mantienen a pesar de una presidencia estadounidense que no nos es favorable. Se trata de una verdadera estrategia impulsada por el Gobierno estadounidense y por Donald Trump, que consiste en debilitar a Europa. Y lo hacen mediante un discurso condescendiente, despectivo e incluso insultante…"
| etiquetas: trump , europa , bélgica , estrategia , debilitamiento
Y seria un insulto a mongolia y su gente, (me parece gracioso que tengan una estatua de temujin) o a los que tienen sindrome de down.
Esto se olia incluso con obama, desde 2008
O escarbando mas, desde.... la 2GM.
Dilo todo hombre, que no se te caiga la careta
No confundas "preocupacion" con sarcasmo.
Si, seran los malvados ortodoxos KGBeros zaristas, pero son mejores, por la minima, que los magas”
sarcasmo si
Los zaristas, saben que es mejor callar ante el AMO CHINO.
Cuando Europa estaba deshecha y sigue estándolo
Si estuviera decentemente tendría unos niveles de vida envidiables, y la gente haría cola para entrar en Europa
Pero no, no no