Sophie Wilmès, exprimera ministra belga, hace un llamamiento al despertar de Europa: "El verdadero objetivo de Trump es debilitarnos." [Fra]

"Hay que diferenciar entre los Estados Unidos y la presidencia de los Estados Unidos. Creo que las sólidas relaciones entre Europa y los Estados Unidos continúan y deben seguir existiendo. Dicho esto, está claro que hoy en día se mantienen a pesar de una presidencia estadounidense que no nos es favorable. Se trata de una verdadera estrategia impulsada por el Gobierno estadounidense y por Donald Trump, que consiste en debilitar a Europa. Y lo hacen mediante un discurso condescendiente, despectivo e incluso insultante…"