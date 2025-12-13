edición general
Sophie Wilmès, exprimera ministra belga, hace un llamamiento al despertar de Europa: "El verdadero objetivo de Trump es debilitarnos." [Fra]

"Hay que diferenciar entre los Estados Unidos y la presidencia de los Estados Unidos. Creo que las sólidas relaciones entre Europa y los Estados Unidos continúan y deben seguir existiendo. Dicho esto, está claro que hoy en día se mantienen a pesar de una presidencia estadounidense que no nos es favorable. Se trata de una verdadera estrategia impulsada por el Gobierno estadounidense y por Donald Trump, que consiste en debilitar a Europa. Y lo hacen mediante un discurso condescendiente, despectivo e incluso insultante…"

carakola #1 carakola
¿De Trump? De USA que son los que han montado esta guerra en el corazón de Eurasia que ahora quieren que asumamos como propia.
azathothruna #3 azathothruna *
Bueno, diria que los europedos son mongolos, pero esto ya lo supera.
Y seria un insulto a mongolia y su gente, (me parece gracioso que tengan una estatua de temujin) o a los que tienen sindrome de down.
Esto se olia incluso con obama, desde 2008
O escarbando mas, desde.... la 2GM.
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
#3 a ver, que ayer estabas preocupadisimo por la Unión Europea , y sugerías que los “europedos” deben aliarse con Rusia

Dilo todo hombre, que no se te caiga la careta
azathothruna #5 azathothruna
#4 Ya se que nunca lo haran, por eso lo sugeri :troll:
No confundas "preocupacion" con sarcasmo.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#5 “ Simple geografia.
Si, seran los malvados ortodoxos KGBeros zaristas, pero son mejores, por la minima, que los magas”

:popcorn: sarcasmo si
azathothruna #7 azathothruna
#6 Los magas son peores, porque creen que pueden ganar a china.
Los zaristas, saben que es mejor callar ante el AMO CHINO.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#3 Desde la 2GM
Cuando Europa estaba deshecha y sigue estándolo
Si estuviera decentemente tendría unos niveles de vida envidiables, y la gente haría cola para entrar en Europa
Pero no, no no
#2 pozz
Trumpistas, rusoplanistas, nazis y fascistas, todos unidos en la causa contra la UE.
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#2 Y los putinistas de menéame, no te olvides de ellos.
