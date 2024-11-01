edición general
Sophía tis Elládas cumple 87 años

La reina Sofía cumple este 2 de noviembre 87 años en uno de los momentos más agitados de su vida. Hace tan solo un año por estas fechas tuvo que enfrentarse a la publicación de los audios de Juan Carlos I. Sin embargo, Juan Carlos ha sorprendido mucho con las palabras que le dedica a su todavía mujer. Y es que aunque hace años que no tienen relación marital, el monarca reconoce a Sofía lo buena que ha sido siempre con él.

#6 Leon_Bocanegra
-Doña Sofia, que le parece que su marido después de todo lo robado se vaya a ir de rositas?
-Rositas? Así es como las llaman ahora?
- que?
-que?...
Milmariposas #1 Milmariposas
Un cabronazo es lo que eres, JuanCar. Ella al menos ha cumplido, pero tú? Un putero, un defraudador, un asesino, un trepa, un pesetero, un mentiroso...
#4 AndreaMorenote
#1 Ella ha robado también.

Tengo ganas de poder celebrar lo de su m... :troll:
#7 Tiranoc
#1 vamos, lo que viene a ser un auténtico rey :troll:
Pertinax #2 Pertinax
No se le nota mucho porque muda la cornamenta anualmente.
#5 Marisadoro
#2 No se le nota mucho porque la corona tapa la cornamenta.
