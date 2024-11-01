Sophía tis Elládas cumple 87 años

La reina Sofía cumple este 2 de noviembre 87 años en uno de los momentos más agitados de su vida. Hace tan solo un año por estas fechas tuvo que enfrentarse a la publicación de los audios de Juan Carlos I. Sin embargo, Juan Carlos ha sorprendido mucho con las palabras que le dedica a su todavía mujer. Y es que aunque hace años que no tienen relación marital, el monarca reconoce a Sofía lo buena que ha sido siempre con él.