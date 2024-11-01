Sonia Díaz, psicóloga: "Respirar para calmarse no funciona en pleno subidón: esto es lo que debes hacer en su lugar"

Hablamos con la coach experta en gestión de la ira Sonia Díaz Rois, que nos coloca frente al espejo de la realidad, afirmando que "las técnicas rápidas de respiración para calmar un enfado o la irritabilidad de un momento concreto, fallan precisamente cuando más se necesitan, que es en pleno subidón". Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos extremos para salvaguardar nuestra salud física y mental?