edición general
1 meneos
103 clics

Sonia Díaz, psicóloga: "Respirar para calmarse no funciona en pleno subidón: esto es lo que debes hacer en su lugar"

Hablamos con la coach experta en gestión de la ira Sonia Díaz Rois, que nos coloca frente al espejo de la realidad, afirmando que "las técnicas rápidas de respiración para calmar un enfado o la irritabilidad de un momento concreto, fallan precisamente cuando más se necesitan, que es en pleno subidón". Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos extremos para salvaguardar nuestra salud física y mental?

| etiquetas: psicologia , ansiedad
1 0 2 K 2 actualidad
6 comentarios
1 0 2 K 2 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
pues nada: NO RESPIRES y se acabó... ¡vaya plan! (¿qué se puede hacer en lugar de "respirar"? si dejas de respirar te mueres, imbécil)
0 K 19
frg #5 frg
la coach explica ....

Ya se ha encendido la primera alarma. Luego ves que sólo viene a vender su libro por navidad.
0 K 12
p3riko #4 p3riko
#3 según quién le provoque el enfado. Ya que es en el momento. Si se enfada por cualquier gilipollez, cualquiera puede ser blanco de su irá.
0 K 10
p3riko #2 p3riko
Esos subidones en los enfados en una persona que, por naturaleza, es muy violenta genera casos de asesinatos. Y muchos de ellos en pareja. Y la casualidad de que el % mayoritario de parejas sea heterosexual genera lo que genera. Pero como lo que digo dicen que no es correcto, que todo es por otro motivo total y absolutamente diferente a qué una persona en pareja sea excesivamente violenta por naturaleza, que eso no es así y que es todo Machismo y que no hay que estudiar ningún caso... Pues me callo no sea que me señalen de negacionista .
0 K 10
#3 Almirantecaraculo
#2 y no le da por matar el jefe que le explota, al encargado abusón que cree que va a heredar, al conductor del deportivo que se le cuela en la incorporación.
Mata a su pareja, mujer, en una relación heterosexual, porque el es muy macho.
Pero aquí no se está hablando de eso.
0 K 8
#6 cocococo
La gente que tiene subidones de enfados es gente con mentalidad infantil, gente poco evolucionada, gente niñata aunque tenga 90 años.

Ahora mismo el mundo está lleno de niñatos enfadados que hasta tocan el claxon en los atascos.
0 K 7

menéame