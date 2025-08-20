La sonda Psyche de la NASA captura imágenes de la Tierra y la Luna a 290 millones de kilómetros de distancia

La sonda Psyche de la NASA ha capturado imágenes de la Tierra y la Luna a unos 290 millones de kilómetros de distancia, mientras se dirige en dirección al asteroide Psyche, rico en metales, prevista para 2029. Las imágenes se obtuvieron durante una de las revisiones periódicas del equipo de la misión a los instrumentos científicos de la sonda. Así, entre los pasados 20 y 23 de julio, las cámaras de la nave espacial capturaron múltiples imágenes de larga exposición (hasta 10 segundos) de los dos cuerpos, que aparecen como puntos brillantes.