Son más caros que un diésel, pero el CEO de MAN lo tiene claro: "El camión eléctrico ya sale rentable, se amortiza en 2,5 años"

Fijando un precio industrial de la electricidad para el transporte que sitúe el kWh entre 0,20 y 0,30 € (frente a los 0,45–0,50 € habituales en puntos públicos) y cargadores de muy alta potencia, por encima de 750 kW la diferencia de precio con un camión diésel se amortiza en dos años y medio. El modelo eTGX, por ejemplo, admite distintas configuraciones y puede alcanzar hasta 560 kWh de batería, en función del chasis y el número de packs instalados. Con un cargador de 750 kW del sistema megawatt, del 10 al 90% son 30 minutos.