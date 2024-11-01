edición general
Son más caros que un diésel, pero el CEO de MAN lo tiene claro: "El camión eléctrico ya sale rentable, se amortiza en 2,5 años"

Fijando un precio industrial de la electricidad para el transporte que sitúe el kWh entre 0,20 y 0,30 € (frente a los 0,45–0,50 € habituales en puntos públicos) y cargadores de muy alta potencia, por encima de 750 kW la diferencia de precio con un camión diésel se amortiza en dos años y medio. El modelo eTGX, por ejemplo, admite distintas configuraciones y puede alcanzar hasta 560 kWh de batería, en función del chasis y el número de packs instalados. Con un cargador de 750 kW del sistema megawatt, del 10 al 90% son 30 minutos.

3 comentarios
Se amortizan en dos años y medio si el precio es el de MAN, si son chinos el tiempo de amortización es, lógicamente, mucho menor, cosa que conocen perfectamente tanto en MAN como en MB. No es que vayamos "tarde" es que ya ni jugamos en cualquier liga en la que China haya puesto interés.... me recuerda al chiste aquel de "hola, soy español ¿a que quieres que te gane?" cambiando la nacionalidad
#1 Las pirámides les salieron baratísimas a los faraones.
Si se amortizan en dos años y medio, ya no venderán ni un diésel.¿No?
