"Somos conscientes de la demora en la lectura de su mamografía": el SAS, a una afectada en el cribado en Córdoba

"Somos conscientes de la demora en la lectura de su mamografía": el SAS, a una afectada en el cribado en Córdoba

Responde así a la queja puesta por una paciente con cáncer de mama en ambos pechos, cuya prueba se hizo en mayo pero hasta agosto no la avisaron de que debía hacerse nuevos exámenes ante las sospechas que se habían visto de tumores malignos.

5 comentarios
#2 soberao *
Esto al final acabarán acusando a los trabajadores de la sanidad pública que "el PP es un partido serio".
Que siempre que hay recortes los usuarios la toman con los trabajadores porque son los que están atendiendo al público, no van a molestar al consejero de sanidad a su despacho que no está para atender a la gente o cuando se desplaza en su coche oficial a casa a dormir la siesta.
WcPC #5 WcPC
¿Córdoba?
¿Pero esto no era un problema del Virgen del Rocío?

Perdona....
Que resulta que era una mentira de las del PP para tirar mierda contra los de abajo.
pitercio #1 pitercio
Inconscientes es lo que son, criminales inconscientes.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Hay que contar las cosas de forma amena para no preocupar a la gente. Teniendo en cuenta las tendencias de gamificación el comunicado correcto sería:
"El SAS la ha seleccionado para participar de forma gratuita en un apasionante horror survival que pondrá a prueba su paciencia e instinto de conservación. Besis"
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Si son conscientes y no hacen nada y muere de cancer será homicidio.
