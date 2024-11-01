"Somos conscientes de la demora en la lectura de su mamografía": el SAS, a una afectada en el cribado en Córdoba

Responde así a la queja puesta por una paciente con cáncer de mama en ambos pechos, cuya prueba se hizo en mayo pero hasta agosto no la avisaron de que debía hacerse nuevos exámenes ante las sospechas que se habían visto de tumores malignos.
Que siempre que hay recortes los usuarios la toman con los trabajadores porque son los que están atendiendo al público, no van a molestar al consejero de sanidad a su despacho que no está para atender a la gente o cuando se desplaza en su coche oficial a casa a dormir la siesta.
¿Pero esto no era un problema del Virgen del Rocío?
Perdona....
Que resulta que era una mentira de las del PP para tirar mierda contra los de abajo.
"El SAS la ha seleccionado para participar de forma gratuita en un apasionante horror survival que pondrá a prueba su paciencia e instinto de conservación. Besis"