edición general
1 meneos
8 clics

La sombra de la Tierra es la clave de un nuevo método para encontrar alienígenas

Científicos proponen un enfoque innovador para buscar naves extraterrestres. La ventaja consiste en eludir interferencias de satélites y desechos espaciales.

| etiquetas: aliens , naves extraterrestres
1 0 0 K 6 ciencia
1 comentarios
1 0 0 K 6 ciencia
DDJ #1 DDJ
Lo sabía, las sombras me lo decían, lo sabía
0 K 9

menéame