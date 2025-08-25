·
La sombra de la Tierra es la clave de un nuevo método para encontrar alienígenas
Científicos proponen un enfoque innovador para buscar naves extraterrestres. La ventaja consiste en eludir interferencias de satélites y desechos espaciales.
|
etiquetas
:
aliens
,
naves extraterrestres
1
0
0
K
6
ciencia
1 comentarios
#1
DDJ
Lo sabía, las sombras me lo decían, lo sabía
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
