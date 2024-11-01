Somalia prefiere ignorar comentarios de Trump a "convertir sus palabras en un problema"

“No son gente que trabaje, gente que diga, vamos a hacer grande este lugar. No hacen más que quejarse (…) no los queremos en nuestro país. Que vuelvan al lugar de donde llegaron”, dijo Trump. Somalia, según Trump, «apenas es un país» y «no tienen nada. Solo andan matándose entre ellos. No hay estructura», recalcó en un ataque que incluyó a la congresista Ilhan Omar, de origen somalí y representante del Estado de Minnesota, que registra el mayor porcentaje de somalíes en EE.UU.
| etiquetas: somalia , ee.uu. , trump
En Minnesota, donde es gobernador el candidato a vicepresidente en la anterior elección, Tim Walz, ha estallado un caso de fraude (o mas bien una serie de casos concatenados) de dinero publico con cientos de millones robados. La inmensa mayoría de los acusados? Somalíes que tienen en este estado curiosamente una gran comunidad con un creciente poder político (Ilhan Omar es de ahi)… » ver todo el comentario