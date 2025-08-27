Solo en Julio de 2025 la red de recarga de vehiculos eléctricos de China consumió 7 710 GWh (Eng)

En julio de 2025, la red de recarga de vehículos eléctricos en China consumió alrededor de 7,71 billion kWh (7 710 GWh) en ese solo mes. Este dato refleja la enorme escala de consumo de energía exclusivamente por carga de vehículos eléctricos en el país.
Barcelona (España): El consumo anual de toda la ciudad es de unos 6,200 GWh. Es decir, la red de carga de China consumió en un mes un 25% más de lo que gasta Barcelona en un año completo.
Segun Gemini.