edición general
7 meneos
11 clics
Solo en Julio de 2025 la red de recarga de vehiculos eléctricos de China consumió 7 710 GWh (Eng)

Solo en Julio de 2025 la red de recarga de vehiculos eléctricos de China consumió 7 710 GWh (Eng)

En julio de 2025, la red de recarga de vehículos eléctricos en China consumió alrededor de 7,71 billion kWh (7 710 GWh) en ese solo mes. Este dato refleja la enorme escala de consumo de energía exclusivamente por carga de vehículos eléctricos en el país.

| etiquetas: vehículo eléctrico , electricidad , china , coche , automóvil
6 1 0 K 73 actualidad
12 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
Comentarios destacados:    
Gry #10 Gry
#6 Se ahorraron comprar unos 400 millones de barriles de petróleo en 2025:

rhg.com/research/electric-trucks-and-the-future-of-chinese-oil-demand/
4 K 77
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 #10 Bernabéus?
0 K 20
#1 exeware *
España: Equivale a casi el 40% de lo que consume toda España en un mes promedio.
Barcelona (España): El consumo anual de toda la ciudad es de unos 6,200 GWh. Es decir, la red de carga de China consumió en un mes un 25% más de lo que gasta Barcelona en un año completo.
Segun Gemini.
0 K 9
#2 DatosOMientes
#1 Comparar una ciudad con un país de más de 1300 millones de habitantes es un poco meh.
2 K 34
Tertuliano_equidistante #4 Tertuliano_equidistante
#2 Yo si no me lo explican en campos de fútbol o piscinas olímpicas paso.
2 K 38
#6 Marisadoro
#4 O en barriles de petroleo
0 K 19
#7 DatosOMientes
#4 #5 Con esa electricidad minas unos 30 000 BTC.
0 K 14
#5 exeware
#2 no he comparado nada de nada he tratado de ponerlo en "campos de futbol"
0 K 9
Lamantua #3 Lamantua
Pero si es ahorro por todas partes comprar un coche eléctrico. :troll:
0 K 8
LokoYo_ #8 LokoYo_
#3 Sobre todo si es producido con paneles solares. EL pais de la UE con mayor horas de sol al años GWh de energia GRATIS , en vez de extraer e importar sumo de dinosaurio a precio de oro.
2 K 28
#9 dakota
#3 menos dependencia de petróleo externo, si generas la energía con sistemas sostenibles y poco contaminantes ganas por todos los lados
2 K 31
Peka #12 Peka
#3 Lo es, de lo contrario ese gasto en coches de combustión en vez de 7.710 GWh hubiesen sido 7.710×3=23.130 GWh como poco.
0 K 9

menéame