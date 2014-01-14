edición general
Soldados con barba tuvieron prohibido reunirse con Hegseth en Corea del Sur [ENG]

A los soldados estadounidenses con vello facial se les prohibió asistir esta semana a un evento con el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en Corea del Sur. Un correo electrónico, supuestamente enviado por el Ala de Cazas 51 en la Base Aérea de Osan en Corea del Sur, advertía a los soldados que “los miembros con exenciones de afeitado no están autorizados a asistir” al encuentro con el Secretario de Defensa. Un funcionario de la Fuerza Aérea confirmó la autenticidad del correo a un medio especializado en noticias militares.

wata
Si fueran listos se dejarían barba todos.
#6 EISev
#4 dicen que pueden limitar el derecho por incompatibilidad. A saber.

Ahora en España andan criticando mucho en redes una foto publicada por el ejército, porque no debes ir con coleta a hacer nada cerca de un aparato con partes móviles. No queda claro si se puso "para quedar bien en la foto" pero no lleva ni guantes, va con pulsera... tal como está es un peligro.  media
#7 Zerjillo
#6 A ver, trabajar de mecánico o tornero con pelo suelto o pulseras es una imprudencia. Pero no hace falta que tengas el pelo corto. Las pulseras se quitan y el pelo se recoge (incluso la barba).
#1 Suleiman
Estarán llorando los que tiene barba por no ir....juas.
Nómada_sedentario
Es rara esta petición (de un tarado se puede esperar cualquier cosa). Primero porque no sé si por "moda" o cuestión de "status", es un hecho que miembros en activo de los cuerpos de élite de los ejércitos de EEUU (Navy seals, Delta force) tengan barba. Desconozco si hay miembros de dichos cuerpos en Corea del Sur.
Por otra part, lo que indica el artículo, es "exención" y entiendo que ahí hay un argumento religioso. Aunque tampoco se si habrá michos soldados en Corea del Sur con dicha exención.
#2 malditopendejo
Vamos, los soldados negros en su mayoría?
#3 EISev
#2 o los Sij. Que tienen exención de afeitado por motivos religiosos

www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/01/140122_ultnot_eeuu_uniforme.
#4 Zerjillo
#3 Me parece alucinante que porque digas que tú religión te lo impide te dan una exención. No sé si hay un motivo razonable para no llevar barba en algunos ejércitos, pero que hagan excepciones a sus normas (ridículas o no) por motivos religiosos es para mesr y no echar gota.
