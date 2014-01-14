Soldados con barba tuvieron prohibido reunirse con Hegseth en Corea del Sur [ENG]

A los soldados estadounidenses con vello facial se les prohibió asistir esta semana a un evento con el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en Corea del Sur. Un correo electrónico, supuestamente enviado por el Ala de Cazas 51 en la Base Aérea de Osan en Corea del Sur, advertía a los soldados que “los miembros con exenciones de afeitado no están autorizados a asistir” al encuentro con el Secretario de Defensa. Un funcionario de la Fuerza Aérea confirmó la autenticidad del correo a un medio especializado en noticias militares.
| etiquetas: hegseth , barba , barbudos , militares , corea del sur
Ahora en España andan criticando mucho en redes una foto publicada por el ejército, porque no debes ir con coleta a hacer nada cerca de un aparato con partes móviles. No queda claro si se puso "para quedar bien en la foto" pero no lleva ni guantes, va con pulsera... tal como está es un peligro.
Por otra part, lo que indica el artículo, es "exención" y entiendo que ahí hay un argumento religioso. Aunque tampoco se si habrá michos soldados en Corea del Sur con dicha exención.
