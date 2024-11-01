edición general
Sobre la inmortalidad de Microsoft Word [ENG]

Como ingeniero de software que ha pasado los últimos años trabajando en tecnología para abogados, he observado varios patrones en productos que no dan en el blanco y en mi propio pensamiento que creo explican la desconexión entre abogados y proveedores dicha tecnología. Mi conclusión es que los desarrolladores malinterpretan los flujos de trabajo legales y que su malentendido es anterior a muchos errores en la tecnología. De todos los errores que produce este malentendido, hay uno que sobresale del resto: el deseo de reemplazar Microsoft Word.

plutanasio
Yo me crié con el WordPerfect, y me costó mudarme al Word
Gry
Curioso, para documentos legales siempre pensé que usarían algo más inmutable que el Word, tipo PDF o algo así.

El Word te puede arruinar el formato de un documento simplemente por cambiarle la versión. Yo siempre que tengo que mandar documentos a la administración uso PDF porque no me fío del Word.
mr_b
#2 Seguramente usen PDF, pero con algún programa hay que componerlos. Si bien es cierto que para que el formato quede "bien" siempre pueden usar LaTeX, escribir eso a mano es absolutamente tedioso (y pierden un tiempo que no tienen).

Y hablando del formato y LaTeX, tengo ganas de probar Typst (junto con Typesetter).
