Sobre la inmortalidad de Microsoft Word [ENG]

Como ingeniero de software que ha pasado los últimos años trabajando en tecnología para abogados, he observado varios patrones en productos que no dan en el blanco y en mi propio pensamiento que creo explican la desconexión entre abogados y proveedores dicha tecnología. Mi conclusión es que los desarrolladores malinterpretan los flujos de trabajo legales y que su malentendido es anterior a muchos errores en la tecnología. De todos los errores que produce este malentendido, hay uno que sobresale del resto: el deseo de reemplazar Microsoft Word.