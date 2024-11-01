Snowland: la experiencia “con nieve” que causó polémica en Panamá tras denuncias de estafa por anuncio hecho con IA  

En las semanas previas a Navidad, los panameños fueron atacados con videos de un supuesto parque navideño con escenarios navideños brillantes: copos de nieve, cabañas con snacks, esquí, pista de hielo, además de un gran árbol en el centro. Presentado como “el primer parque de nieve en la historia de Panamá” la publicidad provocó que muchos usuarios se animaran a comprar entradas.Sin embargo, al llegar se toparon con un panorama diferente: una oscura nave con telas en las paredes, luces colgando, sillas de plástico y sin rastro de nieve.