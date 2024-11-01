edición general
Snowland: la experiencia “con nieve” que causó polémica en Panamá tras denuncias de estafa por anuncio hecho con IA  

En las semanas previas a Navidad, los panameños fueron atacados con videos de un supuesto parque navideño con escenarios navideños brillantes: copos de nieve, cabañas con snacks, esquí, pista de hielo, además de un gran árbol en el centro. Presentado como “el primer parque de nieve en la historia de Panamá” la publicidad provocó que muchos usuarios se animaran a comprar entradas.Sin embargo, al llegar se toparon con un panorama diferente: una oscura nave con telas en las paredes, luces colgando, sillas de plástico y sin rastro de nieve.

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Era una quedada de farloperos clarísima.

Si te haces falsas expectativas, es tu problema.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 "Si te haces falsas expectativas, es tu problema."
El nick que usas te va que ni pintado
jonolulu #5 jonolulu
IA IA OH!
#6 kreator
Eso mismo inventaron en Portugal hace unos años y tuvieron que devolver la pasta
#1 sliana
De los creadores de Harry Potter?
estemenda #7 estemenda
#1 No joder, es como llamaban a Eric Clapton :troll:
