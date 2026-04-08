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Los sistemas de Adif detectaron una rotura de la vía 22 horas antes del accidente de Adamuz, pero no saltó la alerta por un problema de "configuración"
Los investigadores ya solo manejan una causa del accidente de Adamuz, la rotura del carril o la soldadura de la vía
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adif
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adamuz
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#2
colipan
Culpa del informático... No falla
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#6
pepel
#0
dupe:
www.meneame.net/story/sistemas-adif-detectaron-rotura-via-dia-antes-ac
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#1
woke
El observatorio funcionó
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#5
manzitor
*
Dicho de otra forma, la rotura no dio falta de voltaje suficiente porque si se configura con más sensibilidad, estaría siempre dando falsas alarmas.
1
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#3
Mesto
Habrá que esperar que gobierne el Pp para depurar responsabilidades.
1
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#4
rystan
el sistema "no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad"
Perdón pero
NO
. En un caso así agarras el teléfono.
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Perdón pero NO. En un caso así agarras el teléfono.