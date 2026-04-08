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Los sistemas de Adif detectaron una rotura de la vía el día antes del accidente de Adamuz, pero no saltó la alerta por un problema de "configuración"

Los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía detectaron el 17 de enero, un día antes del accidente ocurrido en Adamuz en el que murieron 46 personas, una rotura de la vía. Ese día se registró una alteración eléctrica "compatible con una rotura", pero no saltaron las alertas que podrían haber evitado que el Iryo procedente de Málaga pasase por ese punto y descarrilase porque el sistema "no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad".

| etiquetas: adif , sistemas , adamuz , configuracion , alerta
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
karlos_ #1 karlos_
Al final la culpa del informatico
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devilinside #11 devilinside
#1 ¿alguien lo dudaba?
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#17 Tok_Tok
#1 Hablemos con propiedad, del informático becario :troll:
0 K 8
#2 Ominous
A ver lo que se tarda a atacar al medio para tapar la incompetencia política. ¿Ya ha dimitido alguien?
2 K 36
MyNameIsEarl #13 MyNameIsEarl *
#2 pues viendo el medio que lo publica..... En cuarentena la noticia. Que no digo que no sea verdad, solo que el mundo , como un buen reloj, dará un par de noticias bien, las demás.... Pues eta.
0 K 7
#18 Tok_Tok
#2 Se ataca el solito con la discrepancia entre titular y entradilla
0 K 8
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
la mala suerte como decian :popcorn: a ver si al final es que estan tirando de curriculums de onlyfans recomendadas y cuando hay que dar el callo pasa lo que pasa :popcorn:
2 K 34
FunFrock #10 FunFrock
Noticia q no saldrá a portada, pq oye, son traviesas ya tal
2 K 34
#16 Tok_Tok
#10 Igual por tener un titular tendencioso. Que la propia entradilla ya deja ver la intencionalidad
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FunFrock #20 FunFrock
#16 Todas las noticias sobre el Accidente de Adamuz siempre tienen algo que, por lo que sea, no sale. Ese algo es la desidia o vinculación al Gobierno.

Solo hay q ver las pocas noticias del accidente y de lo que ha pasado.
0 K 8
#6 Cincocuatrotres
Todo son disculpas, y ocultaciones de pruebas, un pais no puede funcionar bien así, con tanto politico pegado al siento.
2 K 33
#3 Sacapuntas *
Los sistemas señalaron una variación compatible con rotura. No saltaron las alertas no porque estuvieran desactivadas, sino porque estaban configuradas a un nivel de tolerancia más alto. Entiendo que un nivel de tolerancia más bajo aumentaría la seguridad, pero disminuiría la rentabilidad porque la línea estaría suspendida mucho más tiempo.
3 K 29
#9 Cuchifrito
#4 #3 Por lo que dicen la caída de tensión fue pequeña pero sostenida mucho tiempo, probablemente a partir de esto metan en el sistema que se tenga en cuenta no sólo los valores puntuales de caída sino la duración de la misma.
2 K 36
#19 Tok_Tok
#3 Volvemos a lo de siempre, ¿que dicen los protocolos de seguridad respecto a esos sistemas y su configuración? ¿es algo fuera de lo normal o de lo estipulado que estén a ese "nivel"? ¿como están configurados estos sistemas en otros paises similares?
0 K 8
Ze7eN #14 Ze7eN *
Dice el artículo que "no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad". Eso no es un problema de "configuración", como afirma el titular.

Adif, a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió. He aquí el problema.
1 K 25
#7 j-light
Todo el sistema es una gran y humeante pila de caca, en definitiva.
1 K 23
nemeame #4 nemeame
Si el sistema tiene un umbral de alerta que no se sobrepasa es normal que no se detecte nada. Otra cosa es que se pudiese configurar otro umbral sin que cause falsos positivos, detalle importante en el que no se entra...
1 K 21
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
Será porque las traviesas que contrató Adif no eran de fiar :troll:
0 K 15
#8 Suleiman
Lesmfalto aplicar el parche ese día...
0 K 13
#15 Tok_Tok
Titular tendencioso: "no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad"

Se arregla en la entradilla, pero ya deja la idea preconcebida.
0 K 8

menéame