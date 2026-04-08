Los sistemas de Adif detectaron una rotura de la vía el día antes del accidente de Adamuz, pero no saltó la alerta por un problema de "configuración"

Los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía detectaron el 17 de enero, un día antes del accidente ocurrido en Adamuz en el que murieron 46 personas, una rotura de la vía. Ese día se registró una alteración eléctrica "compatible con una rotura", pero no saltaron las alertas que podrían haber evitado que el Iryo procedente de Málaga pasase por ese punto y descarrilase porque el sistema "no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad".