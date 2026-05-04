El sistema de selección de objetivos basado en IA de Israel: cómo los datos de un teléfono se convierten en una sentencia de muerte [EN]

El ejército israelí ha utilizado un sistema de selección de objetivos basado en inteligencia artificial para lanzar lo que, según afirma, son ataques contra Hezbolá en el Líbano. El sistema combina datos procedentes de diversas fuentes, entre ellas teléfonos inteligentes, cámaras de seguridad y de tráfico, señales wifi, drones y redes sociales. Los expertos advierten de que los sistemas basados en inteligencia artificial podrían identificar erróneamente a civiles. El zumbido del dron israelí era constante aquel día, y cada vez que Ahmad Turmus