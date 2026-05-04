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El sistema de selección de objetivos basado en IA de Israel: cómo los datos de un teléfono se convierten en una sentencia de muerte [EN]

El sistema de selección de objetivos basado en IA de Israel: cómo los datos de un teléfono se convierten en una sentencia de muerte [EN]

El ejército israelí ha utilizado un sistema de selección de objetivos basado en inteligencia artificial para lanzar lo que, según afirma, son ataques contra Hezbolá en el Líbano. El sistema combina datos procedentes de diversas fuentes, entre ellas teléfonos inteligentes, cámaras de seguridad y de tráfico, señales wifi, drones y redes sociales. Los expertos advierten de que los sistemas basados en inteligencia artificial podrían identificar erróneamente a civiles. El zumbido del dron israelí era constante aquel día, y cada vez que Ahmad Turmus

| etiquetas: selección , objetivo , ia , israel , teléfono , sentencia , muerte , civiles
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8 comentarios
16 4 0 K 233 actualidad
ezbirro #1 ezbirro
Pero no te pongas un router de Huawei.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Normal .. no va a dejar que los sionazis te espíen.
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Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Normal que Occidente te diga que no compres hardware chino. Es que es tan sencillo como que cada usuario de un router o móvil chino es un ciudadano al que a Washington y Tel Aviv les cuesta mucho más monitorizar y espiar, o que directamente no pueden.
5 K 100
#7 chavi
Cualquier día estás tomando el café en tu casa y entra un misil por la ventana por culpa de tus posts en menéame....

xD xD
3 K 60
Connect #3 Connect
Es igual de efectivo que lo de los buscas de Hezbollah que iban a desasticularlos? Al final mucha tecnología pero luego les sueltan un par de drones de DJI customizados y mandan a tomar por culo un tanque.

Y en todo caso, ahí siguen los de Hezbollah tirando cohetes. Cuando dieron los nazis que ya los habían ganado.
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Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Bueno, básicamente mataron y dejaron tullidos a muchos cientos, potencialmente miles, de ciudadanos, entre ellos pos arguno de Jesbolá habría.

Clásica operativa militar de esa gente, por otro lado. Juegan sin reglas.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
Luego vendrá el ojo por ojo...y los sionistas no podrán llorar por falta de ojos.
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#8 Pitchford
Además la IA tendrá un mínimo asignado de objetivos por día y si no la desinstalan. Si no encuentra ninguno fiable lo alucina..
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menéame